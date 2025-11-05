Ligue 1 : Week-end où le BTTS non devrait continuer sur certains matchs

Des rencontres intéressantes ce week-end en championnat de France avec des équipes en panne d’imagination offensive contre lesquelles miser.

Paris Cotes Marseille vs Brest, BTTS - Non 1,77 Angers vs Auxerre, BTTS - Non 1,67 Lorient vs Toulouse, BTTS - Non 1,78 Metz vs Nice, BTTS - Non 2,00

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Marseille vs Brest - un grand écart de niveau

Cette rencontre de Ligue 1 voit l’Olympique de Marseille affronter Brest dans une rencontre déséquilibrée. Les Phocéens sont en quête de rachat au Vélodrome après avoir concédé le match nul contre Angers lors de leur dernière rencontre à domicile.

Leur début de saison avait été très fort à domicile et Roberto De Zerbi devrait insister sur une défense solide pour repartir sur le bon pied.

Brest n’est pas la meilleure équipe offensivement avec seulement 14 buts inscrits en championnat et une seule victoire à l’extérieur. Ils devraient avoir des difficultés à contrer les Marseillais et à contourner leur pressing haut. En jouant au Vélodrome, ils auront un souci de plus à gérer avec l’effervescence autour du match et devraient se sentir acculés sur leur but avec l’incapacité de marquer.

Angers vs Auxerre - deux équipes muettes

Pour cette douzième journée de Ligue 1, les deux plus mauvaises attaques de Ligue 1 s’affrontent. Angers, avec 8 buts marqués, reçoit Auxerre, et ses 7 buts inscrits. Le quatorzième reçoit le dernier du championnat dans une rencontre qui pourrait se finir par un match nul sans but, ou avec un écart d’un seul but. Les deux équipes proposant un jeu assez fermé et procédant sous forme de contres.

Les Angevins ont montré une certaine solidité défensive avec 15 buts encaissés et seulement 4 à la maison en 5 matchs joués. Auxerre a aussi montré une belle efficacité défensive avec 17 buts pris au total. Pour cette rencontre, le premier qui marque devrait sans doute remporter la rencontre en fermant le jeu par la suite.

Lorient vs Toulouse - deux styles différents qui s’affrontent

Les Lorientais ont une des plus mauvaises défenses de Ligue 1, mais aussi une des plus mauvaises attaques. Ils essaient de proposer du jeu et sont souvent punis par des adversaires plus forts qu’eux.

Leur irrégularité les voit gagner contre Monaco et faire match nul contre le PSG, tout en perdant contre Auxerre et Angers. Ils n’ont pas marqué sur 5 rencontres des 11 disputées en championnat.

En face, Toulouse est une équipe un peu plus haute au classement avec une défense un peu plus solide qui a encaissé 15 buts et sort d’un match nul 0 à 0 contre Le Havre. Comme Lorient, ils sont irréguliers et peuvent aller gagner à Lyon et perdre contre Auxerre.

Peu efficaces devant le but, ils pourraient ne pas marquer contre Lorient pour viser un nouveau match nul, ou bien ouvrir le score avant de jouer plus bas pour ne pas prendre de but.

Metz vs Nice - équipes en forme et irrégulières

Bon dernier du championnat jusqu’au week-end dernier, les Messins ont su renverser la tendance avec deux victoires de rang contre Lens et Nantes. Ils n’ont pas encaissé de buts sur ces deux derniers matchs et semblent avoir trouvé une solution tactique pour marquer des points.

Ils devraient aligner le même onze de départ en essayant de continuer sur leur lancée face à des Niçois qui font un début de saison moyen.

Les hommes de Franck Haise sortiront d’un match européen et arriveront un peu fatigués de cette rencontre importante. Capables de perdre contre Le Havre, Brest et Toulouse, ils sont aussi capables du meilleur avec des victoires contre Lille et Lyon.

Cette irrégularité associée à une rencontre européenne pourrait faire les affaires de Metz pour engranger des points dans la course au maintien. L’une des deux équipes pourrait ne pas marquer pour prendre un point du nul, ou bien gagner en empêchant l’autre de revenir au score.

