Pronostic Bodo/Glimt vs Monaco, déplacement difficile pour Monaco

Deux équipes en dehors des places qualificatives s’affrontent ce mardi 4 novembre. Notre analyse et notre pronostic Bodo/Glimt vs Monaco.

Les meilleurs paris pour Bodo/Glimt Monaco

Cette quatrième journée de Ligue des Champions nous offre un match avec enjeu. Voici les choix de notre expert et son pronostic Bodo/Glimt Monaco :

Victoire de Monaco ou match nul ⭐ à la cote de 1,50 sur Unibet, soit une probabilité de 66,6 % de voir Monaco remporter la rencontre ou faire match nul.

Plus de 3,5 buts ⭐ à la cote de 2,04 sur Unibet, soit une probabilité de 49 % de voir au moins 4 buts être inscrits pendant la rencontre.

Maghnes Akliouche ou Ansu Fati buteur ⭐ à la cote de 2,05 sur Unibet, soit une probabilité de 49 % de voir un des deux jeunes milieux offensifs marquer.

Notre pronostic Bodo/Glimt vs Monaco voit Monaco gagner ce match 3 buts à 2 ou faire un match nul 2 buts partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Cette quatrième journée de Ligue des Champions nous offre une rencontre entre deux équipes dans une situation identique. Bodo/Glimt est second de son championnat en Norvège après une défaite ce week-end qui leur a fait perdre la tête du classement d'Eliteserien. Champion en titre, cette défaite à 3 journée de la fin pourrait être terrible pour l'issue du championnat. En Europe, ils ont obtenu seulement 2 points sur 6 possibles en tenant tête au Slavia Prague et à Tottenham.

Pour Monaco, c’est aussi une défaite qu'ils ont connu ce week-end face au Paris FC en Ligue 1 sur le score de 1 but à 0. Maintenant cinquième après 11 journée, ils doivent arriver à enchaîner les résultats pour remonter au classement. La même situation en Ligue des Champions avec seulement 2 points obtenus face à Tottenham et Manchester City. Une rencontre qui va permettre à une des deux équipes de remonter dans ce classement pour voir la suite de la compétition.

Les effectifs probables pour Bodo/Glimt Monaco

Composition attendue de Bodo/Glimt : Haikin - Sjovold, Bjortuft, Nielsen, Bjorkan - Evjen, Berg, Fet - Auklend, Hogh, Hauge

Composition attendue de Monaco : Kohn - Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Diatta, Coulibaly, Minamino, Ouattara - Fati, Akliouche - Balogun

Monaco avec l’expérience pour prendre les trois points

Bodo/Glimt n’a plus perdu à domicile depuis le mois de juin et une défaite en championnat. C’est sur leur terrain qu’ils ont tenu tête à Tottenham sur le score de 2 buts partout, après avoir mené 2 buts à 0. Pour leur première confrontation face à Monaco, ils vont faire face à une équipe expérimentée qui connaît la Ligue des Champions et l’importance de chaque rencontre jouées.

Ce déplacement en Norvège sera le second en Europe sous les ordres de Sébastien Pocognoli. L’entraîneur Belge avait jusque-là réussi ses débuts avant cette première défaite à domicile contre le promu Parisien.

L’absence de certains joueurs ne lui permet pas de pouvoir faire tourner à tous les postes, mais par contre lui donne l’occasion d'appliquer ses principes de jeu. Il sait l’importance d’une victoire en Ligue des Champions et devrait aligner la meilleure équipe possible pour ramener les 3 points ou au moins 1.

Pronostic 1 Bodo/Glimt vs Monaco : Victoire de Monaco ou match nul - cote de 1,50 sur Unibet

Deux forces offensives qui s’affrontent

Cette rencontre va nous offrir un beau spectacle offensif. Les deux équipes sont ultra efficaces devant le but avec les Norvégiens qui ont marqué 73 buts en 27 journées de championnat, soit la meilleure attaque de cette compétition. Pour Monaco, ce sont 23 buts en 11 journées, avec un statut de deuxième meilleure attaque.

Par contre, les deux clubs montrent aussi qu’ils ont quelques défaillances derrière. Bodo/Glimt encaisse en moyenne 1 but par match et Monaco 1,5 buts par match. Entre les forces offensives et les espaces laissés, ce match devrait nous permettre de voir trembler les filets régulièrement et passer un bon moment de football.

Pronostic 2 Bodo/Glimt vs Monaco : Plus de 3,5 buts - cote de 2,04 sur Unibet

Les jeunes créateurs de Monaco sont efficaces devant le but

Dans une rencontre qui nous promet de nombreux buts, il est possible de profiter de l’efficacité de deux jeunes joueurs à Monaco. Alors que Folarin Balogun et Mika Biereth ont du mal à lancer leur saison, ce n’est pas le cas de tous les joueurs offensifs de l’effectif Monégasque.

Les deux milieux offensifs Magnes Akliouche et Ansu Fati sont sur de très bons standards cette saison. Le Français a déjà marqué 3 buts en championnat et délivré 2 passes décisives.

L’Espagnol revient de loin avec une grave blessure, mais a déjà marqué à 5 reprises en championnat et 1 fois en Ligue des Champions. Avec ces deux atouts, nous devrions avoir la chance de voir un joli but inscrit.