Betis - Lyon : Qui marquera en premier ce soir ? Profitez de la cote boostée à 2.85 sur l'ouverture du score des Gones !

Parions Sport propose une cote boostée qui mise sur la capacité des Gones à marquer en premier, ce qui serait un avantage psychologique décisif : "Lyon inscrira le 1er but", avec une cote qui passe de 2,50 à 2,85 !

Cette offre est idéale pour ceux qui croient en une entame de match réussie de l'OL, capable de prendre l'initiative face à une équipe sévillane très solide à domicile.

Si vous n'avez pas encore de compte sur le bookmaker, inscrivez-vous avec notre code promo Parions Sport GOAL110. Vous obtiendrez jusqu'à 110€ de bonus de bienvenue, dont 10€ sans dépôt.

Analyse de la cote boostée

Ce pari se concentre uniquement sur l'événement "premier but du match". Dans un match de ce niveau, ouvrir le score est souvent déterminant pour le résultat final. La cote, boostée à 2,85, rend ce scénario d'autant plus attractif.

La nécessité d'une bonne entame : Face à une équipe du Betis soutenue par son public, l'OL doit démarrer fort pour ne pas subir. Marquer en premier est la meilleure façon de calmer l'ambiance et d'imposer son jeu.

: Face à une équipe du Betis soutenue par son public, l'OL doit démarrer fort pour ne pas subir. Marquer en premier est la meilleure façon de calmer l'ambiance et d'imposer son jeu. L'OL, redoutable en Europe : Malgré un manque de régularité en championnat, l'Olympique Lyonnais a souvent montré un visage conquérant sur la scène européenne, avec une capacité à surprendre ses adversaires.

: Malgré un manque de régularité en championnat, l'Olympique Lyonnais a souvent montré un visage conquérant sur la scène européenne, avec une capacité à surprendre ses adversaires. Un rendement revalorisé : Miser sur l'ouverture du score par l'équipe extérieure est un pari qui offre déjà une belle cote. L'augmentation de 2,50 à 2,85 est significative, transformant cette anticipation d'un bon départ lyonnais en une opportunité de gain très intéressante pour ce match européen.

Comment en profiter sur Parions Sport ?

Pour profiter de cette offre, rendez-vous dès maintenant sur le site ou l'application de Parions Sport. Le pari spécial "Lyon inscrira le 1er but" vous attend dans la rubrique " Cotes boostées" du bookmaker.

Placez votre mise (jusqu'à 25€) et préparez-vous à vibrer sur le premier but de l'OL ce soir !

+