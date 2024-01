Betclic ou Unibet : quel bookmaker choisir ?

Il y a plusieurs bookmakers qui sont intéressants en France. Betclic ou Unibet en font partie. Mais alors, lequel choisir entre les deux ?

Bonus de bienvenue : Unibet

Que vous choisissiez Betclic ou Unibet, concernant le bonus de bienvenue, les deux bookmakers proposent presque la même offre de départ, à savoir un premier pari remboursé s'il est perdant, dans la limite de 100€ en freebets. Mais l'offre Unibet est plus intéressante grâce au bonus sans dépôt offert avec le code promo Unibet UNIGOAL. Vous obtiendrez en effet 10€ de freebet, sans avoir à réaliser le moindre dépôt.

Pour le premier pari remboursé, la donne reste assez similaire pour en profiter. En réalisant son inscription avec le code promo Betclic BCGOAL, il faut alors placer son premier dépôt sur le bookmaker.

Après avoir réalisé cette étape, le nouveau client peut placer le premier pari de son choix. Il doit simplement attendre le résultat final. S'il est perdant, le bookmaker remet l'intégralité du montant perdu, dans la limite de 100€, en freebets. Un freebet doit être rejoué au moins une fois et seuls les gains nets sont crédités sur le compte joueur, lorsqu'il est gagnant.

Même son de cloche pour Unibet ! Une fois l'inscription terminée, le nouveau doit réaliser un premier dépôt, puis un premier pari. Lorsque le premier pari est perdant, le bookmaker remet également l'intégralité du montant en paris gratuits. Ce freebet est remis dans les 24h qui suivent le résultat du premier pari. Même sur la récupération du bonus de bienvenue, la donne reste donc quasiment identique sur ces deux opérateurs.

Offres permanentes & temporaires : avantage Unibet

Il faut savoir que le bonus de bienvenue ne sera pas la seule promotion sur ces bookmakers. Ils vont tout faire pour en proposer un maximum à leurs clients. C'est un argument de taille pour attirer du monde sur un site de paris sportifs. Sur cet aspect, Unibet fait partie des références ! Les promotions sont extrêmement nombreuses sur ce bookmaker.

En promotions permanentes, les plus populaires sont bien présentes ! Il permet d'abord de profiter du Cash Out. Une promotion qui donne la possibilité d'avoir un meilleur contrôle sur tous ses paris. Le Multi Max booste les paris combinés, alors qu'Unibet TV permet de suivre en live vidéo plusieurs des grands événements sportifs. Une offre de parrainage est également disponible sur ce bookmaker.

Il permet aussi d'annuler son pari dans les 2 minutes qui suivent sa validation. Sans oublier le pari sur un joueur remboursé, s'il sort en première période au football ou s'il joue moins de 12 minutes au basket-ball. MyBet offre la possibilité de placer plusieurs paris sur le même événement. Pour les promotions temporaires, Unibet fait également très fort. Il permet de remporter de nombreux freebets, lors des plus grands événements sportifs.

Comme son concurrent, Betclic propose les promotions permanentes indispensables. Ainsi, le Cash Out, le Multi+, l'option annuler son pari, MyCombi ou encore l'offre de parrainage sont bel et bien disponibles sur ce bookmaker. Les promotions temporaires sont cependant moins garnies ici. Il y en a tout de même, mais moins qu'Unibet. La preuve avec le calendrier de l'avent, qui n'était pas présent sur Betclic, mais chez son concurrent.

Offre de paris : avantage Unibet

L'offre de paris est différente lorsque vous vous inscrivez sur Betclic ou Unibet. Les disciplines sportives présentes sont les mêmes. C'est cependant sur un événement sportif qu'il faut se concentrer pour savoir qui possède la meilleure offre. Cela dépend des disciplines, mais Unibet semble avoir un très léger avantage.

Certes, il propose un tout petit peu moins de paris que son concurrent pour la Premier League ou la Ligue 1 par exemple. C'est cependant une autre histoire pour les plus grandes compétitions internationales, comme la CAN 2024. Il garde également l'avantage pour les différentes rencontres des tournois principaux de tennis, en proposant quasiment le double de paris sur certains événements.

Unibet se démarque aussi concernant l'offre de paris disponible pour les rencontres de NBA. Cela peut clairement faire la différence sur le long terme. Il est quasiment impossible de ne pas trouver son bonheur en réalisant son inscription sur ce bookmaker.

Cotes : avantage Betclic

Il va falloir prendre l'habitude de se renseigner sur les cotes disponibles avant d'ouvrir un compte sur un nouveau bookmaker. On est pas loin de ce qui se fait de mieux sur Betclic ou Unibet. Il n'est pas rare de voir l'un de ces deux sites proposer la meilleure cote du marché tricolore pour un événement sportif. Comme pour l'offre de paris, cela dépend surtout de la discipline sportive ou de la compétition.

Pour cet aspect, Betclic garde toutefois l'avantage. Il propose souvent de meilleures cotes pour les grands championnats européens, comme la Ligue 1 ou la Premier League. C'est également le cas pour certaines affiches de NBA, même si les écarts sont moindres. En tennis, Betclic a cependant bien plus d'avance. De quoi lui permettre de prendre la tête dans cette catégorie !

Il reste conseillé d'avoir un compte sur les deux bookmakers. Même si Betclic est devant, il n'est pas impossible de voir Unibet proposer la meilleure cote d'un événement sportif. Cela peut alors vous permettre de ne jamais rater la cote la plus alléchante. En sachant que les deux font partie des références dans le domaine, il ne sera pas compliqué de profiter très souvent de la meilleure cote du marché.

Application mobile : avantage Unibet

Difficile de vous imaginer attendre très longtemps avant de télécharger l'application mobile de Betclic ou d'Unibet. Ils ont su s'adapter aux attentes des clients qui souhaitent jouer exclusivement depuis leur téléphone. Leur appli est disponible sur les appareils Android et Apple. En quelques clics, celle-ci se trouve sur votre appareil.

Les applis mobiles de Betclic et d'Unibet sont particulièrement fluides. Elles gardent d'ailleurs la même charte graphique que la version web. Il n'est donc pas compliqué de retrouver vos rubriques favorites très rapidement. Au niveau des fonctionnalités, tout ce qui est important dans la vie d'un parieur est disponible.

Vous allez pouvoir placer vos paris, profiter des promotions et même vous inscrire ! Pourquoi donner l'avantage à Unibet ? Il permet notamment de retrouver les « hot bets en live » ou les « fun bets ». Sans oublier qu'il a mis en place un mode de pari en un clic. Une excellente nouvelle pour ceux qui ne veulent pas jouer depuis leur ordinateur.

Service client : avantage Unibet

Une dernière catégorie doit être analysée avant l'inscription. Bien évidemment, un service client est disponible sur ces deux bookmakers. C'est toutefois Unibet qui propose le plus complet. Il donne de nombreux moyens de contacter son service client. En plus d'un live tchat, le bookmaker est joignable par e-mail ou par téléphone. Concernant Betclic, il n'y a qu'un live tchat et un e-mail. Sur les deux sites, vous pouvez tout de même retrouver une large FAQ.

FAQ – Betclic ou Unibet

Quel est le meilleur bookmaker entre Betclic et Unibet ?

Sur ce que l'on a pu voir au préalable, Unibet semble devant Betclic, mais de très peu ! Cela dépendra certainement des attentes de chaque joueur. Il peut alors être intéressant de s'inscrire sur les deux, pour se faire sa propre idée.

Est-ce que je peux bénéficier des bonus de bienvenue de Betclic et d'Unibet ?

Il faut savoir que les joueurs tricolores peuvent bénéficier de plusieurs bonus de bienvenue. Si vous êtes déjà inscrit sur Betclic, vous pouvez tout de même ouvrir un compte sur Unibet. Et inversement ! Une excellente nouvelle pour ceux qui souhaitent bénéficier d'un premier pari remboursé, s'il est perdant, en freebets. Surtout que les deux bonus sont identiques. Si vous avez déjà profité de l'une des deux promotions, vous n'aurez aucun mal à comprendre le fonctionnement du bonus qui n'a pas encore été utilisé.

Qui peut s'inscrire sur Betclic et Unibet ?

Les critères pour s'inscrire sont les mêmes pour n'importe quel bookmaker tricolore. Que ce soit pour Betclic ou Unibet, les joueurs doivent être âgés d'au moins 18 ans, vivre sur le territoire français et ne pas être interdit de jeux. Si toutes ces demandes ne sont pas remplies, il ne sera pas possible de s'inscrire sur les sites de paris sportifs.