Aston Villa : outsider surprise pour le titre ? Les rumeurs de transfert enflamment la Premier League. Découvre les dernières cotes.

Félix serait un renfort de choix pour Villa

Aston Villa a dépassé toutes les attentes la saison dernière en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Le club a enchaîné avec un mercato estival ambitieux, incluant des rumeurs autour de l'attaquant de l'Atlético Madrid, João Félix.

João Félix a terminé septième au classement des buts attendus par 90 minutes en Liga la saison dernière.

Villa n'était que dixième en Premier League en passes progressives.

Félix se classe dans le 87e percentile en passes progressives reçues.

Un renfort offensif nécessaire après le départ de Diaby

Villa a clairement besoin de plus de puissance offensive dans le dernier tiers du terrain. Ollie Watkins a été phénoménal la saison dernière, avec 32 contributions directes au but en championnat. Cependant, Watkins n'a eu qu'un total combiné de buts et passes décisives attendus de 24,2, suggérant une possible régression cette saison. Moussa Diaby, l'un des deux autres joueurs avec un total de contributions directes au but à deux chiffres, a été vendu à Al-Ittihad. Un autre contributeur régulier, Douglas Luiz, a rejoint la Juventus.

Samuel Iling-Junior et Jaden Philogene sont des recrues prometteuses avec d'excellentes statistiques la saison dernière. Ce n'est pas suffisant pour Villa, étant donné que le duo n'a pas encore fait ses preuves au plus haut niveau. Watkins et Leon Bailey sont les seuls joueurs sur lesquels ils peuvent compter dans le dernier tiers du terrain pour le moment, et leur charge de travail ne fera qu'augmenter avec le défi de la Ligue des Champions.

Avec le départ de Diaby et le probable départ de Jhon Durán vers West Ham, les Villains vont sûrement investir dans un ou deux attaquants. João Félix, qui revient d'un prêt à Barcelone, a été régulièrement lié à un transfert à Villa Park. C'est le genre de recrutement ambitieux auquel nous sommes habitués de la part de Villa, comme en témoignent les arrivées de Bailey, Philippe Coutinho et Pau Torres.

La polyvalence de Félix fait de lui un excellent complément à Bailey et Watkins. Il n'y aurait aucun problème à faire jouer Watkins et Félix ensemble, ce qui pourrait constituer un partenariat capable de maintenir l'équipe dans la course à la quatrième place en 2024-25. Ils sont actuellement cotés à 4,50 pour terminer dans les quatre premiers, les bookmakers ajustant leurs cotes en fonction de leurs engagements en Ligue des Champions et de leur surperformance considérable par rapport à leurs buts attendus la saison dernière.

L'impact potentiel de Félix est inestimable

Villa a terminé septième en buts créés la saison dernière, et assez loin derrière les six premiers. Bien que Félix soit plus un buteur qu'un créateur, son mouvement sans ballon serait un véritable atout pour cette équipe. Villa n'était que dixième en passes progressives la saison dernière - Félix était dans le 87e percentile en passes progressives reçues et dans le 86e percentile en nombre de touches dans la surface de réparation.

Aussi bien que Watkins ait joué, Villa a besoin d'un autre buteur fiable. Félix n'a pas un palmarès prolifique, mais il a enregistré 0,51 but attendu par 90 minutes pour Barcelone en 2023-24. C'est mieux que n'importe quel joueur de Villa autre que Leander Dendoncker et Coutinho, qui ont joué un total combiné de 137 minutes.

Il ne faut pas oublier que Félix n'a que 24 ans. Oui, il n'a pas encore atteint son plein potentiel, mais il y a encore beaucoup de marge de progression. Il y a également eu des moments où il a brillé lors de son bref passage à Chelsea, ce qui donne encore plus de raisons de croire qu'il peut être productif en Premier League.

L'acquisition de Félix élèverait le niveau de Villa. Nous envisagerions de les soutenir à 4,50 pour une place dans les quatre premiers, compte tenu des problèmes qui se profilent à l'horizon pour Newcastle, Chelsea et Manchester United. Les cotes pour une place dans les six premiers sont également intéressantes.

Marché des paris Premier League Cotes Aston Villa Vainqueur 36.00 Qui finira dans les 2 premiers ? 17.00 Qui finira dans les 4 premiers ? 3.55 Qui finira dans les 6 premiers ? 2.16

Cotes fournies par Vbet. Correctes au moment de la publication et sujettes à changement.