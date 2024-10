Atteindre de nouveaux sommets : Pourquoi parier sur la Bolivie dans les éliminatoires de la Coupe du monde

La Bolivie accueille la Colombie lors du prochain tour des éliminatoires de la Coupe du monde en Amérique du Sud.

Sur le papier, les visiteurs semblent en mesure de prolonger leur série de 28 matches sans défaite, mais cela pourrait ne pas être le cas.

L'altitude extrêmement élevée de la Bolivie est toujours un problème lorsque d'autres nations se rendent à La Paz. Mais cette fois-ci, ils ne se rendront pas dans la capitale. En effet, la Bolivie a déplacé son match à domicile à El Alto, la ville la plus haute d'Amérique du Sud.

Neuf des onze titulaires de la Colombie contre l'Argentine la dernière fois ont joué en Europe, ce qui est à mille lieues des conditions dans lesquelles ils ont l'habitude de jouer.

Paris Coupe du monde 2026 Bolivie Cotes Vainqueur du groupe AmSud 1751 Bolivie dans le top 6 8.30 Bolivie gagne contre la Colombie 2.67

Une altitude démesurée à prendre en compte

La Paz se trouve à 3 500 mètres au-dessus du niveau de la mer, et de nombreuses nations ont du mal à s'adapter à ces conditions lorsqu'elles affrontent la Bolivie. L'altitude extrêmement élevée signifie qu'il y a 50 % d'oxygène en moins dans l'air, ce qui donne des nausées aux joueurs, qui sont essoufflés et qui ont du mal à jouer leur jeu habituel. Les Boliviens, en revanche, sont bien habitués à leur environnement, ce qui leur donne un avantage inhabituel.

Cependant, la Bolivie a pris ce match encore plus au sérieux qu'à l'accoutumée. C'est dans un stade situé à El Alto, à plus de 4 250 mètres d'altitude, que se déroulera cette rencontre.

La Bolivie a joué dans ce stade lors de son dernier match de qualification pour la Coupe du monde à domicile contre le Venezuela - une nation performante dans les éliminatoires - et l'a confortablement battu 4-0. Les visiteurs ont eu du mal à supporter les conditions, alors que les hôtes les ont appréciées.

Si les hôtes veulent se qualifier pour la prochaine Coupe du monde, ils devront gagner leurs matches à domicile. Et avec ce déplacement dans le plus haut stade d'Amérique du Sud, la Colombie ne s'attend pas à une tâche incroyablement difficile dans la Cordillère des Andes.

La Bolivie à la recherche de trois victoires consécutives

Ce n'est pas seulement l'altitude qui fait de ce match un excellent pari. La Bolivie aborde ce match en ayant remporté ses deux derniers matches de qualification pour la Coupe du monde sous la houlette de son nouvel entraîneur, Oscar Villegas.

L'ancien manager d'Always Ready a aidé son équipe à remporter son premier match de qualification pour la Coupe du monde à l'extérieur (2-1 contre le Chili à Santiago) pour la première fois depuis 1994. Et ce n'est pas un hasard.

Le sélectionneur bolivien a fait appel à de nouveaux joueurs, plus jeunes, qui jouent sans crainte. Le passage à un 4-3-3 plus offensif a permis aux Boliviens de devenir plus dangereux dans le dernier tiers du terrain et, à domicile, s'ils restent sur le front de l'attaque, la Colombie aura du mal à les contrer.

Les succès de la Colombie proviennent en grande partie des coups de pied arrêtés et, avec James Rodriguez, elle dispose de l'un des meilleurs joueurs de la discipline. Mais l'altitude a aussi un impact sur le ballon, qui devient plus léger que d'habitude. Rodriguez est bon, mais c'est peut-être quelque chose à laquelle il n'est pas habitué.

Avec un avantage de 4 250 mètres, un nouvel entraîneur qui fait des miracles et de nouveaux visages dans le camp, la Bolivie est sous-estimée sur le marché pour mettre fin à l'incroyable série d'invincibilité de la Colombie.

Pour ceux qui préfèrent un prix plus élevé, vous pouvez miser sur la Bolivie à 2,67 chez Vbet pour remporter le match. À un prix plus prudent, vous pouvez parier sur une double chance pour la Bolivie et plus de 1,5 but avec Vbet à 3.39, ce qui s'est avéré confortable lors des deux matchs de Villegas jusqu'à présent.