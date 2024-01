Annuler un pari sur Unibet : comment ça marche ?

Tout ce que vous devez savoir si vous souhaitez annuler un pari sur Unibet.

Unibet révolutionne la gestion des paris : annulation et options alternatives

Unibet, toujours à l'écoute des besoins de ses utilisateurs, a récemment introduit une fonctionnalité innovante permettant d'annuler un pari dans un délai très court après sa validation. Cette avancée marque un tournant dans le monde des paris sportifs en ligne, offrant plus de flexibilité aux parieurs. Découvrez les différentes options disponibles pour gérer vos paris sur Unibet.

⭐ Si vous n'avez pas encore de compte sur le bookmaker, utilisez le code promo Unibet UNIGOAL au moment de votre inscription pour obtenir 110€ de bonus de bienvenue, dont 10€ sans dépôt.

Annulation rapide de paris chez Unibet

Unibet se distingue en proposant à ses utilisateurs l'option "Annuler mon pari", une fonctionnalité unique permettant d'annuler un pari dans les deux minutes qui suivent sa confirmation. Si vous changez d'avis ou commettez une erreur, suivez ces étapes simples :

Allez dans la section "Mes Paris" de votre compte Unibet.

Choisissez le pari que vous souhaitez annuler.

Cliquez sur "Annuler mon pari" et confirmez votre choix.

Cette option est utilisable jusqu'à cinq fois par jour, couvrant ainsi vos éventuelles erreurs de pari.

La solution Cash Out chez Unibet

Si vous dépassez le délai de deux minutes pour l'annulation, Unibet offre une solution de secours : le Cash Out.

Cette option permet de récupérer une partie de votre mise si les circonstances du match évoluent défavorablement. Par exemple, pour un pari de 100€, le Cash Out peut vous permettre de récupérer environ 75€ à 80€, minimisant ainsi vos pertes potentielles.

Stratégie de pari inverse pour limiter les pertes

Une autre méthode pour "annuler" un pari chez Unibet consiste à parier sur le résultat inverse. Si vous avez misé sur une équipe et que les circonstances changent (blessures, changements tactiques), vous pouvez placer un pari équivalent sur l'équipe adverse pour équilibrer vos chances. Par exemple :

Pari 1 : 100€ sur la victoire de Barcelone (cote de 2,9).

Pari 2 : 100€ sur la victoire du Real Madrid (cote de 2,3).

Si le Barça gagne, vous remportez 90€ nets, et si le Real l'emporte, vous gagnez 30€ nets. Cependant, cette technique comporte des risques, notamment en cas de match nul.

Conseils et recommandations pour gérer vos paris sur Unibet

Bien que ces options offrent plus de contrôle sur vos paris, il est conseillé d'utiliser ces fonctionnalités avec prudence. La fonction "Annuler mon pari" et le Cash Out sont des outils pratiques pour minimiser les risques, tandis que la stratégie de pari inverse doit être utilisée avec discernement, en tenant compte des risques encourus.

Récapitulatif des options d'annulation chez Unibet

Pour résumer, voici les options disponibles pour gérer vos paris chez Unibet :

Utilisez la fonction "Annule ton pari" pour annuler rapidement un pari.

Optez pour le Cash Out pour récupérer une partie de votre mise en cas de changement de situation.

Envisagez le pari inverse comme une solution plus risquée pour équilibrer un pari potentiellement perdant.

Ces outils représentent une évolution majeure dans la gestion des paris en ligne, offrant aux parieurs une plus grande marge de manœuvre et de meilleures chances de protéger leurs mises.