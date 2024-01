Cette semaine, avec les grilles foot Unibet, pariez sur les championnats et gagnez votre part des 3000€ de freebets mis en jeu.

Unibet vient de lancer un nouveau Jackpot Foot. Avec cette offre, les amateurs de foot et de paris sportifs ont la possibilité de remporter une part des 3000€ de Freebets mis en jeu en pariant sur la Liga espagnole, la Liga portugaise, la Coupe d'Allemagne et la Premier League.

⭐ Pas encore inscrit sur le bookmaker ? Utilisez le code promo Unibet UNIGOAL lors de l'ouverture de votre compte pour obtenir jusqu'à 110€ de bonus, dont 10€ sans dépôt.

Comment gagnez sa part des 3000€ ?

Pour participer, il vous suffit de placer un pari sur la Grille Jackpot Foot, disponible dans la rubrique "Grilles" de la plateforme Unibet. La mise minimum requise est de seulement 2€.

Si votre grille s'avère être gagnante, vous aurez non seulement droit à vos gains habituels, mais vous recevrez également votre part des 3000€ de Freebets, à partager entre tous les gagnants. Ces paris gratuits seront crédités sur votre compte dans un délai de 7 jours à compter de la date du crédit de la promotion.

Attention, seuls les paris pré-match sont éligibles pour cette promotion, et ceux-ci doivent être des paris combinés via la Grille Jackpot Foot ou des paris comprenant exactement les mêmes matchs spécifiés dans ladite grille. De plus, chaque joueur peut participer jusqu'à un maximum de 15 grilles. Au-delà de ce nombre, le joueur ne sera plus éligible pour la promotion.