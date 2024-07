3 raisons de miser sur la Roja pour remporter la prochaine Ligue des Nations !

Après sa victoire à l'Euro 2024, l'Espagne est pourtant snobée par les bookmakers pour une victoire en Ligue des Nations, seulement 2e dans les cotes

La victoire de l'Espagne à l'Euro 2024 a été l'une des plus impressionnantes depuis longtemps, puisqu'elle est devenue la première équipe à remporter ses sept matches sur le chemin du trophée. Malgré cela, l'Espagne occupe la 2e place chez les bookmakers (5,80 sur Vbet), loin derrière la France (3,65), une équipe qu'elle a battue lors de la compétition du mois dernier. L'Espagne est la meilleure équipe d'Europe et offre une valeur de cote incroyable pour la prochaine Ligue des Nations.

La jeunesse est de leur côté

Ce n'est un secret pour personne que l'équipe espagnole regorge de jeunes talents fantastiques, dont Lamine Yamal est le chef de file. Pedri a également joué un rôle crucial jusqu'à sa blessure, et Ferran Torres a également apporté des éléments essentiels à l'équipe. Bien sûr, il ne faut pas oublier la puissance de Rodri, qui n'a que 28 ans et qui a encore de beaux jours devant lui.

Un groupe idéal pour graisser les rouages

L'Espagne a également été versée dans l'un des groupes les plus faciles du tournoi, un groupe qu'elle ne devrait pas avoir de mal à dominer. Avec le Danemark, la Suisse et la Serbie, la Roja ne devrait pas avoir trop de mal à s'imposer, si l'on en croit le dernier Euro, seule la Suisse pouvant lui poser des problèmes. Le Danemark n'a pas gagné un seul match lors du tournoi, tandis que la Serbie s'est retrouvée dans la même situation.

Les autres favoris en dedans

La France et l'Allemagne n'ont pas répondu aux attentes élevées de leur pays lors de l'Euro et il ne serait pas surprenant que ces problèmes continuent à les affecter. L'Allemagne a bien sûr perdu Toni Kroos et, malgré la présence de quelques jeunes joueurs, une grande partie de son équipe est âgée, y compris, bien sûr, le capitaine Manuel Neuer. La France a été médiocre, au point d'en être muette offensivement, et les médias français se sont acharnés sur les Bleus, comme l'ont fait les Anglais.