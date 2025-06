Zubimendi, le virage à 180 degrés

« Rien n'est conclu », voilà le dernier mot en provenance d'Espagne, et en revanche, « tout est ouvert », concernant l'avenir de Martin Zubimendi.

Le milieu de terrain de la Real Sociedad est intensément courtisé par les Gunners depuis six mois, et on pensait qu'un accord était quasiment conclu, mais cette affirmation est contredite en Espagne.

Ces propos proviennent de Marca, qui affirme que Zubimendi a suspendu son transfert à Arsenal en raison de l'intérêt du Real Madrid. Selon leurs informations, l'international espagnol de 26 ans aurait reçu un appel du Real Madrid ces derniers jours, lui indiquant qu'il pourrait avoir la possibilité de rejoindre le Santiago Bernabéu et d'y rejoindre son idole Xabi Alonso. Alonso est enthousiaste à l'idée de le recruter chez les Merengues, et plusieurs dirigeants sont également favorables à l'idée.

Ces propos font suite à une information parue ce week-end selon laquelle le Real Madrid tenterait une dernière fois de recruter Zubimendi. Ils auraient étudié leurs options sur le marché des transferts et estiment qu'aucune d'entre elles ne surpasse Zubimendi, ni en termes de qualité ni de prix. La prochaine étape serait que le Real Madrid contacte la Real Sociedad.

L'équipe de Mikel Arteta serait prête à activer sa clause libératoire de 60 millions d'euros, et les conditions seraient convenues avec Arsenal : il ne resterait qu'une visite médicale et une signature pour finaliser l'opération. On ne sait pas encore si le Real Madrid serait prêt à payer le prix fort. Par le passé, le club a renoncé à des transactions qu'il estimait trop coûteuses, mais les arrivées de Dean Huijsen (60 millions d'euros) et de Trent Alexander-Arnold (10 millions d'euros) suggèrent un changement d'état d'esprit.

Il a également été avancé que ce retard s'explique en partie par le fait que la Real Sociedad préfère que l'opération soit enregistrée dans ses comptes pour l'année prochaine, ce qui signifie qu'elle serait finalisée en juillet. Néanmoins, bien que Zubimendi n'ait pas signé de contrat avec Arsenal, le Real Madrid verra cela comme un encouragement.