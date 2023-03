Zlatan Ibrahimovic veut disputer l'Euro 2024 !

Alors qu'il fêtera ses 42 ans cette année, Zlatan Ibrahimovic ambitionne de disputer l'Euro 2024.

Quand s'arrêtera Zlatan Ibrahimovic ? Alors qu'il revient tout juste d'une opération au genou, l'attaquant suédois a repris la compétition et a inscrit son premier but de la saison avec l'AC Milan, samedi face à l'Udinese, devenant ainsi le buteur le plus âgé de l'histoire de la Série A, à 41 ans. Sélectionné dans la foulée avec l'équipe nationale de Suède pour la première fois depuis mars 2022, l'ancien Parisien affrontera avec sa sélection la Belgique puis l'Azerbaïdjan, les deux premiers matches de qualification à l'Euro 2024. Cet Euro en Allemagne pourrait d'ailleurs être le prochain objectif de celui qui compte 121 sélections (62 buts) avec les Bleu et Jaune.

Ibrahimovic veut jouer l'Euro 2024

Pour l'attaquant milanais, c'est en tout cas un but crédible, comme il l'a expliqué ce mardi en conférence de presse, avec une petite punchline dans son style. "À mon âge, on ne peut pas penser à l'avenir, on pense "présent". Même si je suis le passé, le présent et le futur", a-t-il lâché. Plus sérieux, "Ibra" s'est projeté sur l'été 2024 et sa potentielle dernière compétition internationale. "SI je me sens bien et que je suis choisi par le sélectionneur, je l'aiderai, lui, l'équipe et le pays, et je ferai de mon mieux", a-t-il confié.

En cas de dernière danse en Allemagne, Ibrahimovic deviendrait, à 42 ans et 8 mois, le joueur le plus âgé de l'histoire à participer à un Euro, dépassant ainsi le gardien hongrois Gabor Kiraly, qui avait 40 ans lors de l'Euro 2016 en France.