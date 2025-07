Zlatan et Ishowspeed, le clash

Milan AC vs Monza

Zlatan Ibrahimovic s'en est pris au célèbre YouTuber et streamer iShowSpeed pour ne pas avoir répondu à ses messages sur Instagram.

L'ancien attaquant de Manchester United et actuel conseiller de l'AC Milan a participé à un appel vidéo avec la star monégasque Paul Pogba, qui se trouvait avec « Speed », de son vrai nom Darren Jason Watkins Jr, sur un yacht privé. Ibrahimovic a accusé Speed d'être « putain d'arrogant » et a menacé de « lui botter le cul ».

Pogba a organisé un appel FaceTime avec Ibrahimovic pour Speed, qui diffusait leur rencontre en direct, et l'ancien international suédois a immédiatement accusé la star de YouTube d'« ignorer ses messages ». Speed a continué à clamer son innocence en affirmant qu'il ne consultait pas ses messages Instagram, mais l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain n'en croyait rien.

Dès le début de l'appel vidéo, Ibrahimovic a déclaré : « Oh, Speed, je t'ai envoyé une vidéo sur Instagram, et tu n'as même pas répondu, putain. Tu deviens arrogant, putain. » Pendant ce temps, Speed continuait à clamer son innocence et à demander à l'ancien attaquant suédois de « se calmer ». Speed a répondu : « Je ne l'ai pas vue, je ne savais pas que tu m'avais envoyé un message », tandis que Pogba continuait à rire aux éclats à côté de lui.

Pogba a alors demandé avec effronterie à son ancien coéquipier de Manchester United : « Tu veux le gifler maintenant ? », ce à quoi Zlatan a répondu : « Je vais lui botter le cul ». Pendant ce temps, Speed a chuchoté à la caméra qu'Ibrahimovic était « effrayant », tout en continuant à vérifier ses messages sur son téléphone.

À propos de la vidéo, Ibrahimovic a ajouté : « Tu as répondu au message, puis je t'ai demandé si tu aimais la vidéo, et tu n'as même pas répondu. »

Zlatan s'énerve

Speed a répondu : « Zlaty, calme-toi, calme-toi. Je t'ai compris, je t'ai compris. Je vais te répondre par SMS. C'est parce que je ne consulte pas mes messages Instagram. » Ibrahimovic a répondu avec ironie : « Tu es devenu arrogant, putain. Tous les joueurs t'ont rendu célèbre, et maintenant tu penses que tu es plus célèbre qu'eux. »

Pogba a continué à alimenter la plaisanterie et a dit à Speed : « Quand je t'envoie un message, tu ferais mieux de répondre, hein ? Ne fais pas ce genre de choses. »

L'ascension de Speed dans le monde du football a commencé en 2020, alors qu'il était encore un parfait novice, lorsqu'il a réagi à une vidéo de Cristiano Ronaldo qui est devenue virale dans le monde entier. Rapidement, Speed est devenu un streamer incontournable dans le domaine des jeux vidéo comme FC, où ses pitreries lui ont valu une grande notoriété dans le monde du football, à tel point qu'il en est aujourd'hui arrivé à fréquenter des footballeurs de renom comme Pogba et Ibrahimovic, et qu'il a également été invité à plusieurs cérémonies du Ballon d'Or et à des matchs de football.