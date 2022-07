Ziyech ouvre la porte à un retour en sélection

Le milieu marocain Hakim Ziyech serait de nouveau disposé à revêtir le maillot des Lions de l’Atlas.

Après s’y être très longtemps opposé et de manière catégorique, Hakim Ziyech est désormais enclin à retrouver la sélection nationale marocaine. C’est ce qu’il a lui-même laissé sous-entendre à l’occasion d’une intervention récente sur les réseaux sociaux.

Pourquoi Ziyech ne joue pas avec le Maroc ?

Ziyech n’a plus porté le maillot de son pays depuis juin 2021. En conflit avec Vahid Halilhodzic, le sélectionneur, il s’est retrouvé à l’écart du groupe. Et lorsque ce dernier a voulu passer l’éponge c’est le joueur lui-même qui a fait part de son refus.

A de maintes reprises, l’ailier de Chelsea a claironné qu’il ne reviendra pas en sélection tant que le technicien franco-bosnien en serait à la charge. Et les tentatives de réconciliation du président de la fédération, Faouzi Lekjaa, n’ont rien changé la donne.

Lors du dernier rassemblement de l’équipe maghrébine, l’ancien de l’Ajax a de nouveau brillé par son absence, tandis que Nouzair Mazraoui, qui faisait aussi partie des évincés, a été rappelé dans le groupe.

L’histoire pourrait se répéter pour Ziyech

Avec l’imminence de la Coupe du Monde au Qatar, l’intérêt de chaque partie est de mettre de l’eau dans son vin et Ziyech aurait commencé à revoir sa position personnelle.

Mercredi soir, et alors qu’il avait été interpellé par une célèbre influenceuse, l’intéressé a répondu « on verra », quand on lui a demandé si un come-back avec les Lions était possible. Avec le sourire, il a donc entrouvert une porte. Reste à savoir s’il s’agissait d’une déclaration sincère ou d’une simple formule de politesse pour ne pas froisser son interlocutrice.

Pour rappel, Ziyech a déjà participé à une Coupe du Monde avec le Maroc. C’était en 2018 avec la Russie. A l’époque, il sortait déjà d’une brouille avec le sélectionneur Hervé Renard. Les deux hommes s’étaient réconciliés quelques mois avant le début du tournoi.