Ziyech et le Maroc, la réconciliation en marche

L’équipe nationale du Maroc pourrait enregistrer le renfort du prestigieux duo Ziyech – Mazraoui en vue de la Coupe du Monde au Qatar. C’est Faouzi Lekjaa, son président, qui l’affirme.

Hakim Ziyech n’a plus porté le maillot de la sélection marocaine depuis juin 2021. Bien que faisant partie des tous meilleurs talents que compte ce pays, il s’est retrouvé à l’écart des Lions de l’Atlas en raison d’une mise à l’écart prononcée à son encontre par Vahid Halilhodzic.

Lekjaâ va faire le forcing pour le duo des bannis

Le coach franco-bosnien jugeait l’ancien de l’Ajax trop indiscipliné et il s’est passé de ses services à l’occasion de la CAN au Cameroun. N’étant pas de ceux qui changent d’avis facilement sur un joueur, le très respecté technicien allait continuer dans cette voie mais la pression extérieure est devenue trop importante. Juste avant les barrages du Mondial, il s’est fait convaincre par sa fédération qu’il fallait rappeler « le banni » de Chelsea, au même titre que Noussair Mazraoui.

Les deux joueurs ont donc reçu leur convocation pour la double contre confrontation contre la RD Congo, mais ils l’ont déclinée. Ils ont jugé que le contexte n’était pas réuni pour un come-back, tout en déplorant le manque de considération à leur égard.

L'article continue ci-dessous

Sont-ils prêts à revoir leur position, maintenant que le Maroc est appelé à disputer la plus belle des compétitions ? C’est en tous les cas ce qu’espère crânement Lekjaa. Mercredi soir, lors d’un space sur le compte twitter Soccer212, il a indiqué : « Il y a des problèmes à corriger et on va les corriger pour que Mazraoui et Ziyech puissent réintégrer l’équipe nationale. Hakim (Ziyech) et Noussair (Mazraoui) restent des joueurs du Mountakhab. »

Sofiane Diop aussi avec le Maroc

Une volte-face de Ziyech ne serait pas vraiment surprenante, dans la mesure où il avait déjà connu la même histoire en 2018 avant le Mondial en Russie. Quelques mois avant le tournoi, il avait réglé son différend avec Hervé Renard, après que ce dernier soit venu le rencontrer à Amsterdam.

A noter que le patron de la FRMF travaille aussi sur d’autres potentiels renforts pour sa sélection. Il avoue lorgner sur trois bi-nationaux évoluant dans les grands championnats européens, en l’occurrence Sofiane Diop (Monaco), Amine Adli (Bayer Leverkusen) et Mohamed Ali Cho (Angers). Rien que ça ! De quoi enthousiasmer les nombreux fans des Lions de l’Atlas.