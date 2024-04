Zidane se rapproche du Bayern !

Selon MD, le Français et le club bavarois sont très proches d'un accord.

Zinedine Zidane est à deux doigts de devenir l'entraîneur du Bayern Munich à partir de la saison prochaine. Le Français est le premier choix du club bavarois pour remplacer Thomas Tuchel puisque l'autre candidat, Julian Nagelsmann, vient de signer son renouvellement avec la sélection allemande jusqu'à la Coupe du monde 2026.

Le Bayern Munich, prochain adversaire de Madrid en demi-finale de la Ligue des champions, a toutes les chances d'être la nouvelle destination de Zidane.

À tel point que, selon MD, des personnes au fait des négociations entre les deux parties considèrent qu'un accord qui n'a pas encore été signé est pratiquement conclu. Zidane aurait demandé au secrétariat technique des renforts, notamment en défense. Le Bayern Munich est un club qui répond aux exigences de Zidane pour un retour au jeu trois ans plus tard. La grandeur du club, la stabilité d'un projet à moyen et long terme et la possibilité de se battre pour tous les titres font du Bayern l'option la plus attrayante pour la star française, qui n'a jamais eu de motivations économiques pour reprendre sa carrière.

L'article continue ci-dessous

La star tricolore ne s'est pas assise sur un banc depuis qu'elle a quitté le Real Madrid à la fin de la campagne 2020/21, lors de son deuxième passage au club. La grande aspiration de Zidane était de prendre la tête de l'équipe de France, mais la continuité de Didier Deschamps l'a rendue, pour l'instant, impossible à réaliser. Plusieurs géants européens ont tenté d'attirer Zidane depuis qu'il a quitté le Real Madrid il y a près de trois ans. Le PSG et Manchester United ont été les plus offrants pour le Français, qui n'a jamais été pressé de reprendre sa carrière sur le banc de touche.