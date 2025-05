Zidane passe aux aveux sur les Bleus : "J'aimerais..."

Zinedine Zidane rêve d'un poste de rêve comme sélectionneur de l'équipe de France après avoir mis sa carrière entre parenthèses

Après avoir refusé de nombreux postes d'entraîneur ces dernières années, l'ancien milieu de terrain du Real et de la Juventus affirme avoir hâte de diriger un jour l'équipe de France. Zidane a également admis attendre la bonne opportunité.

À propos d'un éventuel remplacement de Didier Deschamps à la tête du club, il a déclaré via Marca : « Il y a un sélectionneur [de la France], il y a une équipe, et il faut tout respecter, et c'est ce que nous faisons. J'ai toujours respecté le football et les gens, donc ce n'est pas le bon moment. Mais le moment venu, ce sera un grand plaisir si l'occasion se présente. J'ai mis ma carrière entre parenthèses pendant un certain temps, mais je me sens pleinement entraîneur.»

Zidane n'a plus entraîné depuis sa deuxième prise de fonction à Madrid entre 2019 et 2021. Ses deux passages chez les géants espagnols ont été couronnés de succès, lui permettant de remporter plusieurs titres en Liga et en Ligue des champions. Alors que l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Deschamps, devrait quitter ses fonctions après la Coupe du monde 2026, Zidane sera l'un des favoris pour lui succéder.

Zidane, 52 ans, qui serait ravi de reprendre le Real Madrid ou de diriger l'équipe de France pour la première fois, devrait succéder à Deschamps après la Coupe du monde 2026. L'annonce de cette nomination n'est peut-être qu'une question de temps.