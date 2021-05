Zidane parti, qui pour le remplacer au Real Madrid ?

Zidane ayant rendu son tablier d'entraîneur, le Real Madrid est désormais à la recherche d'un nouveau coach. Voici les trois favoris.

C’est une nouvelle page qui se tourne pour Zidane Zidane et le Real Madrid. Le Français a décidé de clore sa deuxième étape avec les Merengue après une saison sans titre et marquée par de nombreux problèmes, que ce soit des blessures, le Covid-19, ou tout simplement une remise en question du travail de Zidane.

Tous ces éléments ont poussé l’entraîneur français à rendre son tablier et à tourner une deuxième fois la page de son histoire d’amour avec le Real Madrid.

Reste désormais à savoir qui va le remplacer sur le banc madrilène ? Si Massimiliano Allegri était l'option numéro un pour prendre la succession de Zidane, des sources consultées par Goal indiquent que l'Italien a de nouveau dit non au club blanc afin de reprendre leu service à la Juventus.

L'équipe italienne serait allée voir son ancien entraîneur, avec qui elle a remporté cinq Scudetto, pour lui demander de revenir alors que la Vieille Dame a dû faire une croix sur le titre de champion d’Italie. Une demande qu’a accepté sans sourciller Allegri.

Trois hommes pour un banc

Raúl, une légende du club, prête à franchir le pas

Sa grande saison avec la Castilla proche d’accéder à une promotion en deuxième division couplée au titre en Youth League il y a deux ans, ont fait de Raul l’un des favoris à la succession de Zidane. Sans aucun doute, le plus Madrilène de tous, tant apprécié pour ses seize saisons comme attaquant du club. Il pourrait suivre les traces de Zidane qui a porté le maillot madrilène, avant de commencer sa carrière d’entraîneur chez les jeunes puis de prendre en mains l’équipe première.

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que Raul a préféré décliner l’offre de l’Eintracht Francfort comme Goal peut le confirmer, étant en attendre de cette belle opportunité. Voir un jour Raul diriger le Real Madrid comme Zidane l’a fait avant, plus personne n’en doute.

Conte, au revoir à l'Inter ... bonjour à Madrid?

Conte est un homme de caractère qui a révolutionné l'Italie, brisant neuf ans de tyrannie de la Juventus en championnat. Avec l'Inter, il s’est offert un Scudetto avant même la fin du championnat et a également séduit avec une tactique loin d’être aussi défensif qu’on pourrait l’imaginer. Ses divergences avec les propriétaires de l’Inter Milan, également contraints de reconstruire leurs finances après la pandémie, ont poussé l’entraîneur italien à quitter son poste à la surprise générale.

Ayant déjà entraîné la Juve, Chelsea et la sélection italien, Conte n’est pas un novice dans la profession. Seulement son caractère pourrait lui jouer des tours. D’après certaines sources consultées par Goal , tout le monde n’est pas chaud à l’idée de voir l’Italien arriver dans le club et les cadres du vestiaire seraient également réticents… De quoi mettre Conte hors course ?

Pochettino, en embuscade malgré un contrat au PSG

Après seulement six mois au PSG, difficile d’imaginer Mauricio Pochettino mettre les voiles. C’est pourtant bien ce qu’il se dit depuis quelques heures. Si des prises de contacts ont été noués avec Tottenham pour un retour à Londres, l’Argentin n'a jamais caché son amour pour le Real Madrid. Dans le passé, il a été présenté comme candidat au banc madrilène lorsque Zidane vivait sur le fil après un début de saison compliqué.

Mais finalement c'est le PSG qui est allé le chercher et l'a embauché avec comme objectif le titre en Ligue des Champions, en plus de celui de Ligue 1. Finalement, le club parisien s’est arrêté en demi-finale de C1 et a été devancé par Lille en championnat. De quoi le remettre en cause ? Le poste vacant à Madrid pourrait peut-être lui donner des idées également… En tout cas, le club madrilène ne l'aurait pas oublié puisque d'après Goal, des renseignements ont été pris auprès de l'entourage de l'Argentin pour tâter le terrain.