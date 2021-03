Zidane : "Je ne sais pas si ce sera avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais nous finirons pas voir Hazard"

L'entraîneur du Real Madrid a annoncé le forfait du Belge contre l'Atalanta et a demandé de la patience avec le Belge.

Eden Hazard était sur le chemin du retour mais va de nouveau devoir passer par l'infirmerie. Alors que Zinedine Zidane était confiant en fin de semaine dernière quant à l'état de santé de l'international belge, ce dernier a manqué l'entraînement du Real Madrid ce lundi matin et est forfait pour le huitième de finale retour de Ligue des champions contre l'Atalanta. Zinedine Zidane l'a confirmé en conférence de presse à la veille de la rencontre.

"Hazard n'est pas en état d'être avec nous. Nous n'avons plus rien à dire et je ne peux pas vous expliquer plus, je pense que nous allons sortir quelque chose. J'espère comme toujours que c'est peu, car je suis toujours positif, mais Hazard n'est pas en mesure de jouer contre l'Atalanta. Il se passe quelque chose avec Hazard, il n'avait pas été blessé auparavant et maintenant c'est nouveau pour lui. Il se passe quelque chose. Hazard est un joueur qui n'avait pas été blessé dans sa carrière et c'est nouveau pour lui. Nous sommes avec lui, nous voulons l'aider", a expliqué Zinedine Zidane.

"Nous devons dire à nos fans qu'ils doivent attendre Hazard, nos gens veulent voir Eden jouer, comme tout le monde, mais pour le moment, cela ne peut pas être fait et nous allons être patients et attendre. Je ne sais pas si Hazard est sous pression ou pas. Que vais-je vous dire d'autre ? Il y a déjà quatre questions sur Hazard. Nous voulons l'aider et nous allons le faire. Je ne sais pas si ce sera avec moi ou avec un autre entraîneur, car il a un très long contrat avec le Real Madrid, mais ce que nous voulons, c'est le voir comme un joueur. Cela viendra tôt ou tard. Maintenant, il faut être patient", a ajouté l'entraîneur du Real Madrid.

Zinedine Zidane a soutenu le personnel médical du Real Madrid : "Je ne pense pas qu'il y ait de problème. Nous avons ici des gens très compétents qui sont très proches des joueurs. Nous cherchons ce qui se passe, bien sûr. En fin de compte, ce sont des choses qui se passent dans le football. Nous avons parlé de la pré-saison, des jeux, de la tête ... Il y a de très bonnes personnes ici pour les joueurs. Nous récupérons des joueurs, maintenant il y a moins de blessés".

L'entraîneur du Real Madrid s'attend à un match compliqué contre l'Atalanta ce mardi : "Contre Atalanta c'est une finale et nous savons que nous devons jouer un grand match. Demain, c'est le match que nous avons et c'est la seule pensée que nous devrions avoir. Bien sûr, c'est une finale. C'est un match retour et nous devons jouer un grand match. Nous nous préparons à cela sachant que c'un très fort adversaire. avec leurs qualités et leurs vertus et que nous devrons jouer un grand match pour passer, nous le savons. Nous devons jouer un grand match, sans penser que nous l'avons déjà avec ce qui s'est passé au match aller".

"Je ne suis pas inquiet de l'absence de Casemiro, cela pourrait se produire par blessure ou sanction. Nous devons savoir qu'il y a d'autres joueurs et nous allons réussir à faire un grand match. (...) Nous sommes satisfait de Rodrygo de son évolution et très satisfait de ses performances. Marco Asensio ? Nous voulons toujours plus de Marco. C'est un joueur important et nous connaissons sa qualité. Chacun a son mot à dire ici, ce que je sais, c'est que nous sommes avec Marco et je sais qu'il apportera beaucoup à l'équipe quand il joue. Nous allons lui demander plus de buts et cela viendra avec le temps", a conclu Zinedine Zidane.