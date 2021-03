Real Madrid, Benzema : "Ma porte est ouverte si le président veut me prolonger"

L'attaquant du Real Madrid a évoqué le match retour contre l'Atalanta ainsi que son avenir.

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Real Madrid, Karim Benzema est devenu indispensable et porte l'attaque des Merengue depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus. Le Français est devenu le véritable leader du jeu offensif du Real Madrid et le meilleur buteur du club chaque saison depuis le départ de CR7. Présent en conférence de presse ce lundi à la veille du match retour de Ligue des champions contre l'Atalanta, Karim Benzema a évoqué son avenir au Real Madrid et a clairement ouvert la porte à une prolongation de contrat.

"Je prends les choses jour après jour. J'apprécie chaque séance d'entraînement, chaque match. J'ai un contrat jusqu'en 2022 mais ma porte est ouverte si le président veut me prolonger. C'est le meilleur club du monde. Le meilleur passage de ma carrière ? Chaque fois je cherche à faire mieux. Je prends plus soin de moi, je m'entraîne davantage. Ce n'est pas parce que j'ai 33 ans, il y a des joueurs qui voient que même avec 39 ans on peut jouer à un niveau élevé. Je travaille très dur pendant la semaine. Je vais continuer comme ça, j'aime le football au plus haut niveau. J'aime faire partie de cette équipe", a expliqué Karim Benzema.

"Mon poste idéal ? Cela dépend. Maintenant, j'ai le physique pour jouer librement, pour être attendre un centre, parfois j'attends mes coéquipiers dans l'axe pour marquer. Quand j'entre sur le terrain, je vois l'adversaire et s'il bouge, je crée de l'espace, s'il reste, j'attaque ... Maintenant, je peux jouer où va la balle. Dans quelques années, cela dépendra de mon corps. Mais j'ai une bonne technique et une bonne vision pour jouer où je veux", a ajouté l'attaquant du Real Madrid.

Benzema pas perturbé par les rumeurs Haaland et CR7

Karim Benzema se méfie de l'Atalanta : "C'est un très bon adversaire, l'avantage est petit, ils viendront tenter leur chance. Nous sommes prêts. Ils jouent bien, ils sont disciplinés. Mais nous allons jouer avec notre idée, notre football pour bouger, pour jouer vite. Ce sera difficile et nous devrons débuter le match pour le gagner, pour montrer à tous que nous devons aller plus haut. Je suis sincère, favoris je ne sais pas s'il y a un favori en Ligue des champions. Dans le football maintenant, nous voyons de grandes équipes perdre contre des petites. Chaque équipe, si elle le croit, peut atteindre la finale. Nous sommes vivants et nous pouvons atteindre plus. Je ne suis pas d'accord pour dire que le football espagnol est désormais moins fort".

Le Français a été interrogé sur un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid : "Avec Cristiano Ronaldo, j'ai fait beaucoup de choses ici, beaucoup de buts et de passes décisives. C'était il y a trois ans maintenant. Il fait partie d'une autre équipe. Je ne suis ni le président ni le coach. Je ne sais pas s'il est bon ou pas à la Juventus. Jouer à nouveau avec lui ... il a toujours été gentil avec moi. Et il marque toujours des buts".

Karim Benzema a également été invité à réagir aux propos de Sergio Ramos sur Erling Haaland : "Il n'est pas dans le club. Ce que Sergio a dit, c'est ce que pense Sergio. Je suis ici depuis de nombreuses années et chaque mois, on parle d'attaquants et de gens qui peuvent marquer beaucoup de buts. Il est jeune et en met beaucoup dans son équipe. Il doit travailler davantage dans son équipe et si un jour il en a l'opportunité, et ça vient, alors c'est tout".