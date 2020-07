Zidane évoque le Ballon d'Or pour Benzema et prône l'union sacrée avant Villarreal

Le Real Madrid sera Champion d'Espagne en cas de succès face à Villarreal, jeudi soir. Avant ce match, l'entraîneur du club a prôné l'union sacrée.

Le s'apprête à disputer le match le plus important de sa saison, jeudi soir, face à . En effet, en cas de succès, les Madrilènes seront sacrés champions d' . Présent en conférence de presse à la veille de ce rendez-vous décisif, Zinédine Zidane a refusé de céder à l'euphorie, livrant un discours sous le signe de l'application et de l'humilité. Conscient que la dernière marche est parfois la plus difficile à franchir, le Français s'est donc montré très mesuré.

"Vous voulez nous diviser, mais vous ne réussirez pas"​

"Il y a beaucoup de bruit. Demain, nous avons un match, point final. Concentrez l'énergie sur le match de demain. Il y a beaucoup de discussions dehors mais nous ne pensons qu'à demain. Non, on ne se sent pas comme une équipe championne. La plus belle chose, c'est le quotidien, l'énergie que je vois. Le reste d'entre nous ne savent pas ce qui se passera. Je ne veux pas deux matchs nuls. On ne pense qu'à gagner demain, c'est ce qui nous motive. Nous nous préparons à cela", a d'abord déclaré l'ancienne gloire du club, avant de revenir sur la dernière rencontre remportée face à Grenade (2-1), non sans certaines difficultés au retour des vestiaires.





"La seconde période de Grenade a été moins brillante mais je pensais que c'était pire. Nous avons souffert, mais ce n'était pas exagéré non plus. Mais l'équipe a toujours donné son meilleur visage. Demain sera l'un des matchs les plus difficiles, Villarreal sait jouer, c'est une très bonne équipe. Demain sera le match le plus difficile", a ensuite martelé Zinédine Zidane, qui a prôné l'union sacrée à la veille de ce qui pourrait être une journée historique pour le Real Madrid.



Morientes : "Benzema est le joueur clé du Real"

"Après le confinement, j'ai réalisé l'ambition avec laquelle l'équipe est revenue, comment elle a travaillé, cela a montré qu'elle voulait faire de grandes choses dans cette Ligue. Nous ne pensons qu'au match de demain. Je vous le dis, nous voulons tous la même chose, moi, Bale, James, tout le monde. Vous voulez nous diviser, mais vous ne réussirez pas", a prévenu l'ancien numéro 5 du club. Interrogé sur son compatriote Karim Benzema et ses chances de remporter le Ballon d'Or, Zizou s'est fendu de quelques compliments à l'égard de son attaquant. "Le Ballon d'Or pour Benzema ? Il joue bien depuis de nombreuses années", a-t-il confié en toute simplicité.