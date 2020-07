Grenade - Real Madrid (1-2), le Real et ses Français ne lâchent rien

Le Real Madrid est allé battre Grenade sur ses terres grâce à des buts de Mendy et de Benzema (2-1). Le titre est à portée de mains.

Le n’est plus qu’à une victoire d’aller chercher son 34e titre de champion d’ . Les Merengue touchent au but suite à leur 9e succès consécutif acquis au détriment de Grenade. Face au 10e du classement, tout n’a pas été parfait, à l’image d’une seconde période poussive, mais l’essentiel a été assuré. Et pour cela, les Merengue peuvent surtout remercier leurs Français.

Mendy et Benzema ont montré la voie à suivre

Ferland Mendy et Karim Benzema ont été les deux héros du jour du côté de Madrid. Le duo d’ancien lyonnais a mis son équipe sur orbite durant le premier acte. Le latéral gauche a été le premier à s’illustrer avec un but de toute beauté à la 10e. Une accélération pour mettre dans le vent deux défenseurs, avant une conclusion en force dans un angle fermé. Un but qui démontre toute la confiance qu’il a désormais en ses moyens.

Après que Mendy ait fait parler ses qualités de finisseur, ce fut ensuite au tour du véritable spécialiste en la matière de se mettre en avant. A la 16e, Benzema a assuré le break d’une frappe croisée, après s’être ouvert le chemin du but d’une jolie feinte. Le Real s’est détaché alors à la marque, mais il restait trop de temps à jouer pour pouvoir se reposer sur cet acquis.

Le Real a souffert vers la fin

L’équipe de Zinédine Zidane a fait le choix de gérer son avance, plutôt que d’accentuer sa pression et essayer de corser l'addition. C’était un choix risqué, et il ne s’en est pas fallu de beaucoup pour que les Merengue le regrettent. Grenade est revenu à 1-2 à la 50e minute grâce à Machis. Et la fin de partie a vu les locaux jouer leur va-tout pour essayer d’égaliser et rendre un grand service au Barça.

Le Real doit une fière chandelle à ces deux tauliers de derrière. En l’espace de quelques secondes, Thibaut Courtois et Sergio Ramos ont, tour à tour, sauvé leur équipe de l’égalisation. Le portier belge en se couchant bien sur un tir à ras de terre adverse, et le capitane l’a fait en intervenant sur la ligne de but sur la dernière occasion de Grenade.

Dans trois jours, le Real Madrid accueille sur ses terres. Les Merengue savent ce qui leur reste à faire pour renouer avec la gloire nationale.