Zidane : "Eden Hazard a le soutien du club"

Le coach du Real Madrid, Zinédine Zidane, a la certitude qu'Eden Hazard reviendra plus fort après la nouvelle blessure qu'il a contractée.

Zinedine Zidane a reconnu qu'Eden Hazard traverse une «période difficile», mais insiste sur le fait que le fera tout ce qu'il peut pour aider son transfuge le plus cher.

L'international belge a souffert de problèmes de cheville et de jambe depuis qu'il a rejoint les géants espagnols de il y a près de 18 mois. La saison dernière, il n'a commencé que 14 matchs en , jouant un rôle mineur dans le titre de champion d' glané par le club. Des difficultés qui se sont poursuivies durant la saison en cours puisqu'il a subi une blessure au muscle droit fémoral de la cuisse droite lors de sa troisième titularisation de l'exercice.

Aucune date n'a été fixée pour son retour, mais il n'a pas été nommé dans l'équipe de Madrid pour le voyage de mardi en au . Zidane a déclaré qu'il était de la responsabilité du club de s'occuper de son joueur et le Français espère que l'attaquant pourra revenir plus fort qu'auparavant.

Lorsqu'il lui a été demandé lors d'une conférence de presse si Hazard pouvait subir un impact psychologique après une autre blessure, Zidane a répondu: "Non. Parfois, des blessures surviennent et nous devons les surmonter. Il est fort, je n'en doute pas. Il traverse une période difficile ces derniers temps. Nous allons l'aider à aller mieux bientôt."

"C'est une situation compliquée pour Eden, a poursuivi le coach merengue. Il n'a jamais été blessé dans sa carrière et a maintenant beaucoup de contrariétés. Il reviendra sûrement plus fort. Nous avons hâte de le revoir avec nous."

Malgré une campagne de Ligue des champions assez moyenne jusqu'à présent, et qui ne les a vus remporter que deux de leurs quatre matches du groupe B, Madrid peut sceller une place en 8es de finale pour la 24e fois de son histoire avec une victoire contre le Shakhtar. L'équipe de Luis Castro n'a remporté aucun de ses trois matchs depuis qu'elle a battu Madrid lors de la première journée, mais Zidane prépare ses joueurs pour ce qu'il décrit comme le match le plus important du groupe. "C'est à nous de passer", a-t-il dit. "Demain, c'est une autre finale, il en reste deux. C'est sûrement le match le plus important car il peut nous mener à une autre phase."