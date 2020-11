Real Madrid, Hazard indisponible entre 3 et 4 semaines

Eden Hazard va être out pendant une durée comprise entre trois et quatre semaines en raison d’une blessure musculaire.

Eden Hazard est de retour à l’infirmerie du . Alors qu’on le croyait enfin parti pour enchainer les matches, l’attaquant belge a été immobilisé le week-end dernier en raison d’une blessure musculaire.

L’ancien sociétaire du LOSC a été touché lors du match de championnat perdu contre Alaves (1-2). Les premières inquiétudes le concernant se sont confirmées puisqu’il souffre d’une lésion au niveau de la cuisse, d'après ce qu'a fait savoir son club.

Hazard a passé une IRM lundi, après s'être déjà soumis à des examens dimanche. Le Real n’a pas communiqué de durée d'indisponibilité, mais si l’on se fie à ce que rapporte la presse madrilène, l’ex-joueur de sera immobilisé entre trois et quatre semaines. Autrement dit, son année 2020 est déjà terminée.

Hazard ne disputera pas le derby

Le Real se serait bien passé de ce coup dur, surtout en cette période où il peine à enchainer les bons résultats en championnat. Zidane va devoir faire sans son ailier belge, notamment lors du derby contre l’Atlético, prévu le 12 octobre. Dans le meilleur des cas, Hazard retrouvera la compétition le 23 décembre face à Grenade.

Le coach français commence à être habitué aux défections de sa star. Depuis son arrivée à Bernabeu, Hazard a déjà manqué 36 matches pour cause de blessure. Et il n’a disputé que 28 rencontres en un an et demi (3 buts marqués).

Cette saison, Hazard a déjà raté deux mois de compétition à cause de pépins physiques divers et aussi après sa contamination au coronavirus. Il n’a que le 17e temps de jeu de tout l’effectif merengue, avec seulement 315 minutes jouées, toutes compétitions confondues.