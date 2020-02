Real Madrid, Zidane défend Marcelo après l'élimination en Coupe du Roi

Zinedine Zidane a défendu Marcelo après l'élimination du Real Madrid en Coupe du Roi face à la Real Sociedad.

En conférence de presse avant le match contre Osasuna, Zidane a évoqué les critiques visant les joueurs du Real après l'élimination en face à la Real Soceidad, notamment Marcelo.

"Ce qui est dit me fait mal parce qu'il donne tout sur le terrain. Les supporters l'ont vu. Nous ne sommes pas content de ce qu'il s'est passé. On a joué 21 matches sans perdre, on veut retrouver ça", a confié Zizou it à propos de son latéral brésilien.

"Il est un joueur important et il va le prouver, comme il l'a toujours fait. C'est très difficile d'être à un bon niveau sur 60 ou 70 matches.", a ajouté le coach français devant les médias espagnols samedi.