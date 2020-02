Real Madrid - Zinédine Zidane éteint la polémique Gareth Bale

En conférence de presse, l'entraîneur de la Maison Blanche s'est exprimé au sujet de la situation de Gareth Bale, sujet d'une nouvelle polémique...

Décidément, l'aventure de Gareth Bale au n'a rien d'un long fleuve tranquille. Régulièrement critiqué par les supporters de la Maison Blanche, souvent blessé et trop peu investi quand il est en état de jouer, le Gallois n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale espagnole, lui qui n'est plus présent dans les groupes convoqués par l'entraîneur Zinédine Zidane. Mais alors que la polémique ne cesse de grandir, le technicien français a tenu à rétablir certaines vérités.

"Nous parlons, mais je ne vais pas vous dire de quoi​"

En effet, Zinédine Zidane était présent en conférence de presse ce samedi, et n'a pas manqué d'évoquer le cas de Gareth Bale, se refusant à alimenter la polémique, tout en assurant qu'il n'y avait pas de problème avec le joueur. "Il est là et nous sommes heureux avec tous les joueurs. Je dois faire les convocations et il n’y a pas de problème. Nous allons compter sur lui", a d'abord déclaré le Champion du Monde 1998, avant de justifier les dernières absences du Gallois.

"Nous parlons, mais je ne vais pas vous dire de quoi. Il n’a pas été présent dans les dernières convocations, mais je vais compter sur Bale. Nous savons ce qu’il peut nous apporter et je veux qu’il se sente bien. Il peut être convoqué et il est prêt à jouer", a ensuite assuré Zinédine Zidane. Pour rappel, Gareth Bale a de nouveau été projeté sous le feu des projecteurs en ayant été apperçu quittant le Stade Santiago Bernabeu en avance lors de la défaite contre la (3-4) en quart de finale de Copa del Rey. Si le discours de son entraîneur se veut rassurant, force est de constater que la situation personnelle de l'ailier ne va pas en s'améliorant...