Zénith-Lyon - Le groupe de l’OL, sans Depay et Aouar mais avec Cherki et Caqueret

Pour ce déplacement compliqué en terre russe, Rudi Garcia devra composer sans Memphis Depay et Houssem Aouar.

L’Olympique Lyonnais arrive à un tournant en Ligue des Champions. C’est bien simple : si les Gones l’emportent ce mercredi (18h55) sur la pelouse du Zénith Saint-Petersbourg, dans le cadre de la 5e journée de la phase de poules de Ligue des Champions, ils seront assurés de jouer les huitièmes de finale !

En effet, le Zénith, 3e, se trouve actuellement à trois points de l’OL, et , lanterne rouge, à quatre. En conséquence, même un match nul des Lyonnais - en fonction du nombre de buts marqués - conjugué à une défaite ou à un partage des points de Benfica contre Leipzig permettrait aux hommes de Rudi Garcia de passer les poules.

Trois pépites du centre au rendez-vous

Pour l’instant, les calculs demeurent peu clairs, mais la vérité du terrain parlera mercredi. Avec quels hommes du côté de l’OL ? Quasiment tous, sauf deux, et non des moindres ! Toujours à l’infirmerie, Houssem Aouar et Memphis Depay, les deux meilleurs joueurs de l’effectif, ont déclaré forfait pour ce déplacement en .

En revanche, Garcia pourra bel et bien compter sur trois des pépites du centre de formation lyonnais dans son groupe composé de 22 joueurs : le milieu offensif Rayan Cherki, qu’on ne présente plus, mais aussi le relayeur Maxence Caqueret et le buteur Amine Gouiri. En dehors de cela, tous les cadres seront présents au rendez-vous.

Le groupe de l’OL pour affronter le Zénith

Gardiens : Lopes, Tatarusanu, Racioppi

Défenseurs : Dubois, Rafael, Tete, Denayer, Marcelo, Andersen, Koné, Marcal

Milieux : Caqueret, Tousart, Lucas, Thiago Mendes, Reine-Adelaide, Cherki