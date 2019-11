Lyon, Umtiti et Lacazette n'écartent pas un retour à l'OL

Formés à l'OL, le défenseur du FC Barcelone et l'attaquant d'Arsenal n'ont pas écarté un possible retour chez les Gones pendant leur carrière.

Samuel Umtiti et Alexandre Lacazette ont noué une grande relation lors de leur passage à l'Olympique Lyonnais. Les deux internationaux français ont été formé ensemble chez les Gones et ont également eu la chance d'évoluer ensemble durant plusieurs saisons en équipe première à l'Olympique Lyonnais. Samuel Umtiti et Alexandre Lacazette affichaient une grande complicité sur et en dehors du terrain, réalisant notamment des célébrations épiques après les nombreux buts de l'attaquant français, ou les plus rares du défenseur central.

Depuis, les deux joueurs formés à l'OL ont pris des chemins différents. Samuel Umtiti s'est envolé du côté du où il s'est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable aux côtés de Gérard Pique, avant d'être freiné par les blessures récurrentes lors des deux dernières saisons. De son côté, Alexandre Lacazette a choisi de rejoindre la et , s'imposant également comme un titulaire indiscutable.

"J'ai été impressionné par Messi, mais Iniesta, ce qu'il fait... waouh"

Néanmoins, l'attaquant des Gunners et le défenseur du Barça conservent un lien particulier avec l'Olympique Lyonnais, puisqu'ils y ont été formé, y ont débuté, mais sont également originaires de la ville. Les deux amis se sont prêtés à un jeu de questions-réponses de la part des internautes lors d'un live Facebook organisé par la #TeamOrange, et ils ont été questionné sur un possible retour à l'Olympique Lyonnais avant la fin de leur carrière.

"Si retourner à est une possibilité ? Oui. C'est une possibilité. Bientôt ou en fin de carrière ? Je ne sais pas. Peut-être en tant qu'entraîneur aussi", a indiqué Samuel Umtiti visiblement pas contre un retour au bercail dans le futur. De son côté, Alexandre Lacazette n'a pas fermé la porte à un retour à Lyon, mais s'est tout de même montré moins emballé : "Ce n'est pas sûr, c'est une possibilité". Bien évidemment, les deux joueurs ne comptent probablement pas revenir à l'OL dans l'immédiat au vu de leurs succès respectifs à l'étranger.

Au passage, Samuel Umtiti est également revenu sur son intégration et son arrivée au FC Barcelone : "Cela s'est bien passé, avec des joueurs tops, humbles malgré tous les titres qu'ils ont gagné. Ils sont simples ils donnent des conseils. [...] Quand j'étais au club, j'étais impressionné par Leo mais Iniesta, ce qu'il fait... c'est waouh". Une chose est sûre, si Samuel Umtiti et Alexandre Lacazette ne savent pas encore s'ils retourneront un jour à l'OL, les deux amis, qui ne l'ont jamais caché, ont très sûrement envie de rejouer ensemble en club durant leur carrière.