Young Boys - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une situation ubuesque qui va priver des milliers de supporters de leur soirée européenne. Ce jeudi soir (18h45), le LOSC se déplace au Wankdorf Stadium de Berne pour y affronter les Young Boys. Mais en France, les écrans resteront noirs. En raison de la législation française interdisant la publicité pour le trading et les jeux d'argent, le sponsor maillot du club suisse ("Plus500") empêche la diffusion de la rencontre sur le territoire. C'est donc "à l'aveugle" que les fans devront pousser leur équipe vers la qualification.

Lille, la force tranquille de Bruno Genesio

Sur le terrain, heureusement, la visibilité est excellente pour le LOSC. Les hommes de Bruno Genesio arrivent en Suisse avec le plein de confiance, portés par une série de quatre victoires en cinq matchs, dont un succès tactique abouti face à l'OM (1-0) vendredi dernier. Avec un Ethan Mbappé décisif et un Ayyoub Bouaddi fraîchement prolongé jusqu'en 2029 (repoussant les avances du PSG), la jeunesse lilloise a pris le pouvoir. 11èmes au classement de cette C3, les Dogues veulent valider leur place dans le top 24 et viser le top 8.

L'inquiétude Igamane et l'infirmerie pleine

Seule ombre au tableau : l'état physique des troupes. Hamza Igamane, le meilleur buteur du club et héros du match contre Zagreb, est très incertain après sa sortie sur blessure contre Marseille. Son absence s'ajouterait à une liste déjà longue (Alexsandro, Tiago Santos, André Gomes...). Bruno Genesio devra encore bricoler, peut-être en relançant Chancel Mbemba, pour composer une équipe compétitive.

Young Boys : le piège du "tout ou rien"

En face, c'est l'urgence absolue. 26èmes et virtuellement éliminés, les Young Boys n'ont plus le choix : ils doivent gagner pour survivre. Malgré leur crise de résultats actuelle, les Suisses restent solides à domicile (invaincus sur leurs 3 derniers matchs au Wankdorf). Pour Lille, ce déplacement chez une bête blessée qui joue sa saison européenne a tout du match piège.

Sur quelle chaine suivre le match Young Boys - Lille

Le LOSC se déplace à Berne pour affronter les Young Boys ce jeudi (18h45) lors de la 6e journée de Ligue Europa, dans un contexte positif après quatre victoires consécutives. Mais la rencontre ne sera pas diffusée en France, malgré les droits détenus par Canal+. En cause : le sponsor principal du club suisse, « Plus 500 », dont la publicité est interdite dans l’Hexagone depuis 2016 en raison de son classement jugé « très risqué » par l’AMF. Comme pour les précédents matchs des Young Boys (et du Legia Varsovie), un écran noir sera donc imposé.

La diffusion reste toutefois accessible à l’étranger, même si peu de pays retransmettront cette affiche. Trois options payantes existent : Blue Sports en Suisse, Sky Sport Austria, et Viaplay en Norvège. À noter : dans la région MENA, le match sera bien diffusé sur BeIN Sports MENA, contrairement à la France.

Pour les supporters français, la radio demeure l’alternative la plus simple. RMC et Ici Nord commenteront la rencontre en direct depuis le Stade Wankdorf. Le LOSC, de son côté, n’a pas prévu de dispositif particulier pour suivre la rencontre autrement.

Horaire et lieu du match Young Boys - Lille

La rencontre entre les Youngs Boys et Lille aura lieu ce jeudi 11 décembre à partir de 18h45, heure française, au Stade Wankdorf de Berne.

Infos sur l'équipe des Young Boys

Les Young Boys abordent la réception du LOSC avec plusieurs absences confirmées. Ebrima Colley devrait manquer la rencontre en raison d’une blessure à la cheville, tandis qu’Edmilson Fernandes souffre de tensions musculaires. Facinet Conté reste très incertain, et Armin Gigovic purgera le dernier match de sa suspension après son carton rouge.

Sur le plan offensif, Joel Monteiro demeure l’une des rares satisfactions du moment : son but inscrit à Birmingham lors de la 5e journée, le troisième de sa campagne européenne, n’avait toutefois pas suffi à relancer l’équipe. Le champion suisse se présente donc amoindri pour ce choc décisif face à Lille.

Infos sur l'équipe du LOSC

Le LOSC devra faire sans plusieurs éléments pour son déplacement en Suisse. Alexsandro reste incertain en raison d’une douleur à la jambe, tandis qu’Ousmane Touré est forfait de longue date après une rupture des ligaments croisés. Marc-Aurèle Caillard demeure douteux à cause d’un souci au coude.

Le gros coup dur concerne Hamza Igamane : touché à l’adducteur contre l’OM, le meilleur buteur lillois ne devrait pas effectuer le voyage à Berne. L’international marocain poursuit des examens et son absence pourrait se prolonger.

Par ailleurs, Tiago Santos reste écarté pour des raisons disciplinaires, son implication à l’entraînement n’ayant pas satisfait le staff. À Zagreb, Correia, Mukau, André et Igamane avaient pourtant tous marqué, tandis que Berke Özer signait un deuxième clean sheet européen.

