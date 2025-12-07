À peine sa prolongation officialisée, un nouveau chapitre s’ouvre déjà autour d’Ayyoub Bouaddi. Le jeune milieu, installé depuis peu au cœur du projet lillois, se retrouve au centre d’un tumulte sportif où se mêlent enjeux internationaux, convoitises de géants européens et stratégie de carrière. La montée fulgurante d’Ayyoub Bouaddi intrigue autant qu’elle fascine, et malgré la sécurisation contractuelle opérée par le LOSC, une incertitude domine toujours pour l’avenir du joueur.
Prolongé à Lille, Ayyoub Bouaddi affole toujours le marché
Ayyoub Bouaddi au cœur des plans de Deschamps
La situation d’Ayyoub Bouaddi dépasse largement le cadre lillois, tant sa progression interpelle même l’équipe de France. Alors que les Bleus connaissent désormais leur parcours pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Didier Deschamps a profité de ce contexte pour réaffirmer son intérêt pour Ayyoub Bouaddi, selon les informations de Foot Mercato. Malgré son jeune âge, Ayyoub Bouaddi est identifié comme un élément à suivre pour l’après-compétition, le sélectionneur ayant déjà indiqué qu’il comptait sur lui à moyen terme. Une marque de confiance rare pour un joueur de 18 ans évoluant encore avec les Espoirs.
Dans le même temps, Ayyoub Bouaddi reste fortement courtisé par le Maroc, son pays d’origine, qui dispose depuis plusieurs mois d’un contact privilégié avec son entourage. Les signaux envoyés par la famille d’Ayyoub Bouaddi avaient même donné l’avantage aux Lions de l’Atlas il y a quelque temps. Mais la France, désormais plus offensive dans le dossier, pourrait inverser la tendance. Une situation complexe qui souligne la valeur stratégique d’Ayyoub Bouaddi sur la scène internationale.
Une ascension fulgurante au LOSC
Sur le plan sportif, Ayyoub Bouaddi s’impose déjà comme un pilier du LOSC. Le joueur, né en 2007 et originaire de Senlis, ne quitte plus le onze de Bruno Genesio cette saison, avec une régularité impressionnante et près d’une vingtaine de rencontres disputées. Cette stabilité confirme que la prolongation d’Ayyoub Bouaddi jusqu’en 2029 n’est pas qu’un geste symbolique : c’est l’assurance pour Lille de conserver un talent déterminant, au moins dans l’immédiat. Et pourtant, même au sein du club, personne n’ignore que cette progression fulgurante d’Ayyoub Bouaddi attire forcément les plus grandes puissances européennes.
Mais pour combien de temps le LOSC pourra-t-il conserver Ayyoub Bouaddi ? La question agite les décideurs lillois, conscients que la maturité technique affichée par le joueur le place déjà dans une catégorie supérieure. Le marché observe, analyse, et les premiers contacts n’ont pas tardé à survenir.
Les plus grands clubs européens à l’affût pour Ayyoub Bouaddi
La prolongation d’Ayyoub Bouaddi n’a pas refroidi les ardeurs des recruteurs. Au contraire : elle semble avoir renforcé son attractivité, comme en témoignent les multiples approches venues d’Angleterre, d’Italie, d’Allemagne, de France et même du Moyen-Orient. D’après Foot Mercato, Manchester United, le Real Madrid, l’Inter Milan et le PSG suivent attentivement Ayyoub Bouaddi, séduits par son profil complet et sa marge de progression exceptionnelle. À Doha, le joueur fait même partie des profils particulièrement appréciés, tant sa technique et sa maturité dépassent les standards habituels de son âge.
Et la liste ne s’arrête pas là. Le Bayern Munich, Arsenal et la Juventus ont également avancé leurs pions dans le dossier Ayyoub Bouaddi. Chacun voit en lui un potentiel futur patron du milieu de terrain, capable de s’imposer dans un championnat majeur. Les intentions sont claires, le marché considère Ayyoub Bouaddi comme l’un des meilleurs talents européens de sa génération.
Le LOSC se prépare à écouter les offres pour Bouaddi
Face à cette pression grandissante, le LOSC ne se cache pas. Le club nordiste sait qu’un joueur de la trempe d’Ayyoub Bouaddi attire inévitablement des offres majeures, et n’exclut pas une vente à moyen terme. Selon FM, les dirigeants ont fixé un prix d’environ 60 millions d’euros pour entamer les discussions, un montant qui reflète autant la qualité d’Ayyoub Bouaddi que la certitude de voir sa valeur continuer de grimper. Le président Olivier Létang a même missionné plusieurs agents pour sonder le marché et recueillir les premières propositions concrètes.
La stratégie est claire : profiter de l’intérêt autour d’Ayyoub Bouaddi tout en préparant une transition maîtrisée. Car si Lille souhaite le garder le plus longtemps possible, la réalité du mercato pourrait imposer un départ plus rapide que prévu.