Prolongé à Lille, Ayyoub Bouaddi affole toujours le marché

La situation d’Ayyoub Bouaddi dépasse largement le cadre lillois, tant sa progression interpelle même l’équipe de France. Alors que les Bleus connaissent désormais leur parcours pour la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Didier Deschamps a profité de ce contexte pour réaffirmer son intérêt pour Ayyoub Bouaddi, selon les informations de Foot Mercato. Malgré son jeune âge, Ayyoub Bouaddi est identifié comme un élément à suivre pour l’après-compétition, le sélectionneur ayant déjà indiqué qu’il comptait sur lui à moyen terme. Une marque de confiance rare pour un joueur de 18 ans évoluant encore avec les Espoirs.

Dans le même temps, Ayyoub Bouaddi reste fortement courtisé par le Maroc, son pays d’origine, qui dispose depuis plusieurs mois d’un contact privilégié avec son entourage. Les signaux envoyés par la famille d’Ayyoub Bouaddi avaient même donné l’avantage aux Lions de l’Atlas il y a quelque temps. Mais la France, désormais plus offensive dans le dossier, pourrait inverser la tendance. Une situation complexe qui souligne la valeur stratégique d’Ayyoub Bouaddi sur la scène internationale.