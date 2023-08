Youcef Belaili, son père explique pourquoi il ne joue plus

Le père de Youcef Belaili vient de révéler à la presse algérienne la raison pour laquelle son fils n’est plus actif.

Des nouvelles de Youcef Belaili ! L’attaquant algérien est au chômage depuis la fin prématurée de son aventure à l’AC Ajaccio. Et, il ne semble pas être trop pressé pour retrouver un club.

Belaili ne pense plus trop au sportif

L’ailier oranais a été successivement annoncé au WA Casablanca, au Zamalek de Caire et au MC Alger, mais aucune de ses destinations n’a trouvé grâce à ses yeux. La raison pour laquelle il a décliné ces différentes approches ? L’argent.

Son père vient de s’exprimer au quotidien Le Buteur et a fait savoir que le champion d’Afrique n’est pas considéré à sa juste valeur par ses différents courtisans. « Mon fils mérite plus de 50000 euros par mois. Au Qatar, il en touchait 350000 mensuellement ».

L'article continue ci-dessous

Belaili (31 ans) attend donc qu’un club réponde à ses exigences financières pour renouer avec son métier. Et si ce n’est pas le cas alors il est prêt à attendre le temps qu’il faut, quitte à rester inactif. Un raisonnement qui n’est pas vraiment surprenant de sa part. Sa carrière en club a toujours été cahoteuse et il n’a jamais semblé privilégier l’aspect sportif.

En refusant de se relancer rapidement, Belaili réduit pourtant ses chances de participer à une troisième Coupe d’Afrique consécutive avec son pays. En juin dernier, il avait d’ailleurs été écarté de la sélection. Son paternel ne s’en inquiète pas pourtant et assure qu’il va bientôt retrouver les Verts. « L’unique souci de Youcef est de revenir en sélection et préparer la CAN et il est en contact permanent avec Djamel Belmadi », a-t-il tonné.