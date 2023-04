Youcef Belaili refait des siennes ! Il refuse de retourner à Ajaccio

L’attaquant algérien Youcef Belaili n’est pas rentré en Corse après la fin de la trêve internationale. L’histoire vécue à Brest pourrait se répéter.

Décidément, Youcef Belaili est incorrigible. L’attaquant algérien a manqué à ses engagements cette semaine en ne retournant pas à Ajaccio à la suite de ses deux matches disputés avec la sélection algérienne en éliminatoires de la CAN.

Belaili n’est pas rentré en Corse

En septembre dernier, le champion d’Afrique 2019 s’était comporté de la même façon avec son ancien club de Brest. Une attitude qui a débouché sur une rupture prématurée entre lui et le club finistérien. Officiellement, c’était parce qu’il ne pouvait plus rester sans sa famille.

Cette fois, l’excuse n’est pas la même. Selon Said Fellak, journaliste de la chaine publique algérienne ENTV, Belaili a pris la direction d’Oran plutôt que de la France car il serait mécontent de la direction ajaccienne. La raison de ses griefs envers ses responsables n’a pas été divulguée.

Logiquement, Belaili n’a donc pas participé au match de ce dimanche opposant sa formation de l’ACA à Clermont et qui s’est soldée par un revers (1-2). En s’inclinant, les hommes de Pantaloni rétrogradent à l’avant-dernière place du classement (19e). Et ils accusent désormais 6 points de retard sur le premier non reléguable.

Ajaccio espère encore le récupérer

Si Ajaccio venait à se passer de Belaili d’ici la fin de la saison ça serait un sacré coup dur pour cette formation. L’Algérien a beau être une tête brulée, lorsqu’il est sur le terrain il donne souvent satisfaction. Même s’il n’est arrivé au club qu’en cours de saison, il est d’ailleurs le joueur le plus décisif de l’équipe avec 6 buts inscrits et 3 passes décisives offertes.

Du côté de l’ACA, la position de la direction est claire. Il n’est pour l’instant pas question d’un divorce. Le club attend le retour de son Fennec et « ne souhaite pas faire de polémique ».