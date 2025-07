Xavi Simons a choisi, la surprenante destination

Nottingham Forest vs Chelsea

Chelsea s'est renseigné sur la disponibilité de Xavi Simons, ouvert à un éventuel transfert à Stamford Bridge.

Les Blues devront toutefois réaliser une ou deux ventes avant de pouvoir formuler une offre officielle pour la star du RB Leipzig. Chelsea a déjà renforcé son effectif en recrutant des attaquants comme Liam Delap, Joao Pedro et Jamie Gittens, tandis qu'Estevao Willian devrait également rejoindre le club.

Selon The Telegraph, Simons est ouvert à l'idée de rejoindre Chelsea. Cependant, avant que le club de Premier League ne puisse autoriser le transfert d'un autre attaquant, il devra d'abord vendre. Les Blues ont également dans les yeux Alejandro Garnacho, exclu de Manchester United, Morgan Rogers (Aston Villa) et Fermin Lopez (Barcelone).

Les joueurs offensifs de Chelsea susceptibles de quitter le club incluent Christopher Nkunku, Joao Felix et Nicolas Jackson. Nkunku a semblé instable en Angleterre et a vu son temps de jeu réduit sous Enzo Maresca la saison dernière. Felix, quant à lui, a suscité l'intérêt de son ancien club, Benfica, et Jackson est pressenti pour Manchester United.

Mykhailo Mudryk, inculpé par la FA pour violation des règles antidopage, reste provisoirement suspendu et risque une longue suspension. Cela pourrait inciter Chelsea à tenter de se séparer de lui cet été. Idéalement, Chelsea souhaite recruter neuf joueurs en attaque lors de la nouvelle saison, et Simons est en tête de ses priorités s'il décide de se renforcer davantage.

L'équipe d'Eno Maresca disputera deux matchs amicaux de pré-saison à domicile les 8 et 10 août, respectivement contre le Bayer Leverkusen et l'AC Milan. Chelsea débutera sa nouvelle saison de Premier League contre Crystal Palace le 17 août.