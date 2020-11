"Xavi sera entraineur de Barcelone un jour"

Santi Cazorla, le milieu de terrain espagnol d'Al-Sadd, est convaincu que son compatriote Xavi va échouer sur le banc du FC Barcelone.

Santi Cazorla pense que Xavi finira par être "l'entraîneur de Barcelone un jour ou l'autre". Il soutient l'icône barcelonaise dans son objectif de prendre les commandes de son ancienne équipe.

Ce moment n'est pas encore arrivé, même si les opportunités pour le faire se sont déjà représentées. Le Barça n'a pas hésité à vouloir rouvrir ses portes à l'une de ses légendes et ce malgré son manque de vécu. Des démarches ont été entreprises pour sécuriser ses services en tant que coach et les rumeurs d'un come-back qui ont circulé lorsque Ernesto Valverde et Quique Setien ont été démis de leurs fonctions.

Xavi a choisi de décliner ce poste si important, car il juge qu'il n'a pas encore suffisamment d'expérience pour une telle responsabilité. Après avoir raccroché les crampons, il s'est focalisé sur son travail à Al-Sadd. Il a été rejoint au par l'ancien coéquipier en sélection Cazorla. Ce dernier a goûté à la gloire du Championnat d'Europe aux côtés de Xavi en 2008 et 2012 et estime que son entraineur actuel retournera au Barca dans un proche avenir, son cheminement de carrière étant apparemment tout tracé.

Cazorla a déclaré au site officiel de la FIFA: «Sans aucun doute, Xavi est un excellent entraîneur. Je suis avec lui au quotidien. Les nombreuses qualités de leadership qu'il avait en tant que joueur, il les a maintenant en tant qu'entraîneur. Il fait de grands progrès en tant qu’entraîneur et apporte sa propre philosophie. Je pense qu’il sera un jour entraîneur de Barcelone, mais c’est sa décision et il saura quand ce sera le bon moment pour faire ce pas. Même s'il est diplômé de La Masia comme [Pep] Guardiola, cela ne veut pas dire qu'il sera une copie de lui. Il a un style d’entraînement différent et beaucoup d’idées tactiques, donc je suis sûr qu’il sera un excellent entraîneur. Nous devons tous attendre et voir. »