Mercato - Le Barça a ciblé six indésirables dont Samuel Umtiti

Afin de pouvoir recruter durant l'hiver, le Barça a établi une liste de six joueurs qui sont poussés vers la sortie dont Umtiti et Braithwaite.

Le conseil d'administration du l'a dit très clairement. Pour signer, il va déjà falloir vendre avant. Et précisément pour cette raison, le Barça travaille déjà pour alléger la masse salariale et économiser des millions afin d'essayer de recruter le défenseur central et l'attaquant dont il a besoin sur ce marché hivernal.

Pour cela, il faut d'abord "placer" plusieurs joueurs. Des footballeurs sur lesquels ne compte pas Ronald Koeman et qui semblent condamnés à prendre la porte durant l'hiver. Ils sont au nombre de six et voici la liste : Junior Firpo, Riqui Puig, Carles Aleña, Matheus, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite.

Le cas de ces joueurs est bien évidemment différent puisque Riqui Puig et Carles Alena font partie des jeunes pousses du club et le Barça les poussent à quitter le club sous la forme d'un simple prêt.

De son côté, Junior Firpo pensait certainement que l'arrivée de Ronald Koeman lui permettrait d'avoir des minutes cette saison. C'est tout l'inverse qui se passe et l'arrivée de Serginho Dest n'a rien arrangé. Dans le viseur de l' , le latéral représente la seule véritable valeur marchande pour les Blaugrana.

Concernant les deux anciens du championnat de que sont Umtiti et Braithwaite, la donne est tout autre. Le champion du monde 2018 est ralenti par les blessures depuis deux ans et la patience des dirigeants catalans semble avoir atteint sa limite. Passé dans la hiérarchie des centraux, le natif de est poussé vers la sortie mais où ? Les pépins physiques d'Umtiti pousse les clubs à être sur la réserve et le Barça l'a bien compris. Un prêt ou un transfert serait accepté en Catalogne, d'après les rumeurs.

Recrue surprise l'hiver dernier contre un chèque de 18 millions d'euros, Martin Braithwaite tente de faire bonne figure dans l'effectif catalan mais le Danois n'a pas d'avenir au Camp Nou. Koeman ne l'utilise pas et il est aujourd'hui celui qui peut débloquer le dossier Memphis Depay. Des clubs de sont venus aux renseignements et l'ancien Toulousain pourrait rapporter quelques millions d'euros au Barça. Le club ne demande que ça...