Xavi prêt à quitter le Barça si...

Entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez a annoncé qu’il quittera le club à une condition.

Sous le feu de critiques depuis quelques semaines, Xavi Hernandez a annoncé qu’il quittera le club catalan au cas où il n’arrive pas à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés avec le FC Barcelone pour le compte de cette saison sportive en cours.

Le remplaçant de Xavi déjà trouvé ?

S’il avait réussi à amener le FC Barcelone au sacre (Liga) la saison passée, Xavi Hernandez peine à convaincre cette campagne. Les fans du club culé étant dépassés par les contreperformances dont fait montre leur club de cœur, invitent les dirigeants à le limoger ou l’entraîneur à déposer le tablier. Même si Xavi a la confiance de Joan Laporta, président du club, son remplaçant serait déjà trouvé.

Selon les informations de la presse espagnole, le Directeur sportif du Barça, Deco, préférerait Rafael Marquez, actuellement à la tête de Barcelona Atletic, qu'il décrit comme son favori. Pour sa part, Laporta avait l'intention de conserver Xavi au moins jusqu'à la fin de son contrat, soit jusqu'en 2026, mais certains membres du conseil d'administration ont perdu confiance en lui, lui demandant des explications sur sa mise en place.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Xavi annonce qu’il partira s’il ne gagne rien cette saison

Ce jeudi, le FC Barcelone sera aux prises avec le club de troisième division espagnole, Unionistas de Salamanca, dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe du Roi. En conférence de presse avant ce match, l’ancien milieu de terrain et actuel entraîneur des Culés s’est prononcé sur son avenir à la tête du club champion d’Espagne.

« Cela a toujours été l'objectif (de gagner un titre, NDLR) et je l'ai dit. Quand ils m'ont recruté, ils m'ont demandé d'être quatrième, et nous l'avons atteint. L'année dernière, l'objectif était de remporter la Liga et la Supercoupe (d'Espagne, en 2023), en dépassant les attentes », a-t-il commencé.

Getty Images

« Cette année, l'objectif est de remporter des titres importants, la Coupe du Roi, la Liga ou la Ligue des champions. Si les objectifs ne sont pas atteints, je serai le premier à dire que je ne les ai pas atteints et je partirai. C'est ma réalité. Je pense que nous sommes beaucoup plus proches du succès que de la défaite. Malgré la défaite en Supercoupe, je pense que c'est plus proche de la victoire. Je ne contrôle pas l'extérieur », a ajouté l’ancien coach d’Al Sadd.

« J'ai toujours dit les objectifs. Le premier cette année était d'être en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (contre Naples) et il a été atteint. S'ils ne sont pas atteints cette année, nous rentrerons chez nous, mais comme c'est le cas pour tous les entraîneurs, ça ne change pas avec moi », a insisté Xavi en conclusion.