Barça : le remplaçant de Xavi trouvé

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, aurait déjà trouvé le remplaçant de Xavi

Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, et l'entraîneur Xavi Hernandez ont été les auteurs d'un épisode étrange en milieu de semaine, après que le premier a publiquement contredit l'entraîneur blaugrana sur la question de savoir qui était responsable du choix de l'équipe. Cet épisode a donné lieu à des rumeurs de rupture entre les deux hommes.

Les deux hommes sont en contact presque quotidiennement pour discuter de l'équipe, et le président Joan Laporta est également impliqué. Pourtant, Xavi s'est senti attaqué et s'est senti suspendu par Deco mercredi soir, alors que les critiques à l'encontre de son management se multiplient. Il a été décrit comme difficile que leur relation puisse s'inverser.

Selon Relevo, la distance entre les deux est de plus en plus grande. Malgré les efforts déployés pour travailler ensemble, Xavi ne se sent pas aussi à l'aise qu'avec son prédécesseur, Jordi Cruyff, ou l'ancien directeur du football, Mateu Alemany. Le fait que Deco n'ait pas choisi Xavi joue en sa défaveur.

D'un autre côté, le faiseur de rois Laporta a cloué ses couleurs au mât. Il a fait venir Deco pour remplacer Alemany et lui a volontiers donné les pleins pouvoirs. Il ne faut pas oublier que Laporta a d'abord hésité à nommer Xavi, qui était lié à une autre campagne présidentielle, celle de Victor Font.

De son côté, Deco préférerait Rafael Marquez, actuellement à la tête de Barcelona Atletic, qu'il décrit comme son favori. Laporta avait l'intention de conserver Xavi au moins jusqu'à la fin de son mandat, soit jusqu'en 2026, mais certains membres du conseil d'administration ont perdu confiance en lui, lui demandant des explications sur sa mise en place. Des "signes" indiqueraient que la situation est impossible à redresser, selon Relevo.

Ce qui joue en faveur de Xavi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de candidats pour prendre la relève. Marquez n'est pas loin, mais il n'a pas beaucoup d'expérience au plus haut niveau, ce qui représente un risque. Depuis qu'il dirige le FC Barcelone, soit une décennie, Laporta a toujours été réticent à limoger des dirigeants en cours de saison, seul Ronald Koeman ayant subi cette ignominie. Xavi est bien conscient que les résultats sont une nécessité aujourd'hui.