Xavi de retour ! Son nouveau club dévoilé

Après une saison difficile à la tête du FC Barcelone la saison dernière, Xavi Hernandez a décidé de prendre une année sabbatique.

Cette année sabbatique touchant à sa fin, le nom de Xavi revient sur le devant de la scène des grandes écuries européennes.

L'AS Roma et Manchester United auraient tous deux discuté avec Xavi en début de saison, alors qu'ils cherchaient des successeurs potentiels à Daniele de Rossi et Erik ten Hag respectivement. Cependant, tous deux ont appris que Xavi effectuerait au moins une année loin des terrains, après une fin de mandat stressante.

En théorie, Xavi est désormais prêt à travailler. Avec le départ de Xabi Alonso pour le Real Madrid, il semble que Leverkusen se soit lancé à la recherche de son successeur. L'ancien entraîneur de Manchester United, ten Hag, et l'entraîneur de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, sont pressentis pour le poste, ce dernier devant quitter Anoeta à la fin de la saison.

Selon Kicker (via Diario AS), Leverkusen s'intéresse à Xavi. Il est apprécié pour son style de jeu, son expérience internationale et sa maîtrise de l'anglais. Ils ont contacté l'entraîneur catalan et n'ont reçu aucune réponse négative de son entourage.

Il serait fascinant de voir Xavi en action loin de Barcelone. Joueur et entraîneur à Barcelone, Xavi n'a connu ces deux disciplines qu'à Al-Sadd, en Arabie saoudite. Bien que le fait d'être loin des projecteurs et des tensions avec les médias locaux puisse être bénéfique pour Xavi, il ignorera tout de son futur club, comme à Barcelone. Xavi a connu des difficultés lors de sa deuxième saison complète, mais a tout de même remporté un titre de Liga et une Supercoupe d'Espagne lors de sa deuxième année.