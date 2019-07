WTF - Messi reçoit un ballon en chiffon béni par le Pape François

Leo Messi a reçu une récompense totalement insolite en tant que lot de consolation après une Copa America ratée.

Leo Messi ne s'attendait sans doute pas à recevoir une récompense pour sa Copa America ratée avec l' . Le virtuose de l'Albiceleste a connu un tournoi aussi mitigé que mouvementé, avec des propos polémiques au sujet de l'arbitrage qui pourraient par ailleurs lui coûter très cher auprès de la CONMEBOL.

Ce n'est pourtant pas l'avis de la fondation "Scholas Occurrentes", présidée par le Pape François lui-même. Cette institution ayant octroyé à Messi le prix prestigieux du "Balon Educativo de Scholas". Prestigieux étant un bien grand mot, sachant qu'il s'agit en fait d'une balle faite en chiffons par des enfants de Chicomo, au Mozambique, et censée représenter le football dans sa forme la plus pure.

Une balle par ailleurs bénie par le Pape lui-même. Le vainqueur de ce trophée est désigné par le vote d'enfants et de jeunes des écoles du réseau Scholas World, qui regroupe plus de 500 000 institutions et réseaux éducatifs disséminés dans 191 pays.

Les candidats à ce trophée doivent être capables d'afficher des valeurs telles que l'effort, l'esprit de solidarité, l'honnêteté, l'identité, la résilience, respect et le travail d'équipe. À noter que le numéro 10 de l’Argentine a obtenu 34,28% des voix, suivi des Péruviens Edison Flores (15,56%) et Pedro Gallese (11,28%). La quatrième place revient au capitaine du , Dani Alves (10,5%).