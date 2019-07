Mercato, Real Madrid - La cote de Gareth Bale est en chute libre

Indésirable à Madrid, Gareth Bale devrait être vendu afin de permettre à la Maison Blanche de financer son mercato. Pour moins d'argent que prévu...

Après avoir enregistré 5 arrivées depuis le début du mercato, le va désormais se lancer dans son opération ventes. Avec 37 joueurs sous contrat, le club madrilène doit dégraisser avant le début de la pré-saison, lundi 8 juillet. Des joueurs comme Marcos Llorente ou Mateo Kovacic ont déjà fait leurs valises, mais la situation est particulièrement indécise dans le cas de la plus forte valeur marchande du club : Gareth Bale.

La stratégie de Bale est claire. Le gaucher, qui ne veut pas partir en prêt, souhaite jouer la montre et temporiser le plus longtemps possible. Mais cela ne fait évidemment pas les affaires de la Maison Blanche, à la fois pour des raisons sportives et économiques.

La cote de Gareth Bale a baissé de 30% en quelques mois

Et force est de constater que cela ne devrait pas s'arranger, puisque d'après les indications du site Transfermarkt, la cote du Gallois a largement été revue à la baisse, ce dernier faisant les frais de son temps de jeu considérablement réduit et de ses prestations moyennes à Madrid. De ce fait, alors que l'ancien joueur des Spurs était estimé à 90 millions d'euros il y a encore un an, celui-ci vaudrait désormais 60 millions d'euros.

​

Un manque à gagner évident pour les Madrilènes, qui espèrent vendre à un prix onéreux leur indésirable ailier droit afin de financer la suite d'un mercato déjà rondement mené. En ligne de mire, le Français Paul Pogba , qui souhaite quitter les Diables Rouges de cet été.