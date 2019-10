WTF - La voisine de Mertens le motive... en le giflant

La voisine de Dries Mertnes à Naples a trouvé un bon moyen de le motiver pour ses matches.

Dans un entretien accordé à la chaîne officielle Lega Channel. Dries Mertens a parlé de l'amour du foot en , avec des fans très passionnés et à la limite de l'obsession et ce, dans toutes les tranches d'âge.

L'international belge a même révélé une anecdote concernant sa vie à . La voisine du joueur du Napoli, 75 ans, a trouvé le moyen de surmotiver Mertens en lui proposant la carotte en cas de bonne performance, ou le baton en cas de mauvaise.

"Je pense qu'elle a 75 ans. Chaque matin, elle me dit 'tu as bien joué, bon garçon'. Et si j'ai mal joué, elle me donne une gifle et me dit que j'aurais pu faire mieux", indique ainsi le Belge au sujet de sa voisine du dessus.

Loin des grosses primes et des bonus contractuels de performances, c'est peut-être ça, l'avenir de la motivation dans le football...