WTF : L'Angleterre étrille la Lettonie 20-0 et signe un record

Même sur FIFA, ce score n'existe pas. Mardi soir, l'équipe féminine d'Angleterre a passé 20 buts à la Lettonie lors d'une victoire historique dans les qualifications pour la Coupe du Monde, établissant ainsi un nouveau record : celui de la plus large victoire dans une compétition européenne.

Les Lionnes se sont imposées 20-0 au Keepmoat Stadium, ce qui leur a permis de remporter cinq victoires en autant de matchs pour commencer leur campagne de qualification. C'est la manière dont elles l'ont fait qui a été stupéfiante, en marquant un nombre record de buts face à une Lettonie clairement dépassée par une formation tout simplement beaucoup trop forte pour elle.

Concrètement, il n'a fallu que trois minutes à l'Angleterre pour inscrire son premier but par l'intermédiaire de Beth Mead, qui a été l'une des quatre joueuses anglaises à réaliser un triplé. Ellen White et Alessia Russo l'ont rejointe avec trois buts. Russo a inscrit son triplé en 11 minutes, tandis que Lauren Hemp a inscrit quatre buts.

63 tirs, dont 30 cadrés !

Grâce à son coup de chapeau, White est devenue la meilleure buteuse de l'histoire de l'Angleterre à l'occasion de sa 101e apparition internationale, égalant le record de Kelly Smith à la sixième minute, avant d'ajouter deux autres buts pour porter son total à 48. Bethany England a inscrit un doublé en seconde période, tandis que Ella Toone, Georgia Stanway, Jessica Carter, Jill Scott et Jordan Nobbs ont toutes inscrit leur nom sur la feuille de match.

Au total, l'Angleterre a tiré 63 fois, dont 30 fois au but, tout en conservant 86 % du ballon et en effectuant 850 passes. Cette victoire est la plus large jamais enregistrée en compétition européenne, dépassant le triomphe 19-0 de la Belgique sur l'Arménie le 25 novembre. Ce n'est pas la première fois que la Lettonie s'incline face à l'Angleterre, puisqu'elle a déjà perdu 10-0 contre les Lionnes le mois dernier. L'Angleterre a également battu la Macédoine 8-0, le Luxembourg 10-0 et l'Irlande du Nord 4-0 lors des éliminatoires. Bref, l'équipe nationale britannique se balade dans ces qualifications.

Il y aura maintenant une légère pause avant la reprise des qualifications pour la Coupe du monde, l'Angleterre devant se rendre en Macédoine du Nord le 8 avril. Trop forte pour ses adversaires, l'Angleterre occupe logiquement la tête du groupe avec le maximum de points.