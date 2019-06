WTF - Adil Rami répond aux attaques du Phocéen

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Adil Rami a réagi aux critiques dont il a fait objet de la part du site Phocéen.

Adil Rami, le défenseur de l' , n'est pas de ceux qui se laissent attaquer sans réagir. Du moins, hors des terrains. L'arrière olympien vient de publier un message sur les réseaux sociaux dans lequel il répond du tac au tac à l'article sévère à son encontre posté par lephoceen.fr.

Le site des supporters le plus suivi de l'OM avait pointé du doigt "l'irrespect" de l'international tricolore envers les couleurs du club. Un jugement basé sur "son discours humoristique aux Trophées UNFP, sa sortie à le soir du dernier match" et aussi la réaction qu'a eue le joueur en voyant un sondage sur le site en question et qui ne le mettait pas vraiment en valeur.

Ce sondage demandait aux internautes quel joueur ils souhaitaient voir partir durant le mercato en cours. 87% d'entre eux ont voté pour l'ancien milanais. Des résultats auxquels ce dernier a modérément goûté. Comme le prouve la publication qu'il a mise sur Instagram et dans laquelle on voit la photo d'une vache en train d'uriner sur une page du phoceen.fr.

Les deux camps auraient pu en rester là mais Rami en a remis une couche jeudi avec une vidéo dans laquelle il descend ses contempteurs, tout en réitérant son respect envers l'OM et tous ses supporters. "J'ai un million de followers et vous 100000, je vais être bien entendu et il n'y aura plus moyen de me manipuler", a-t-il notamment clamé.