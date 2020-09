Wright exhorte Arteta à tout faire pour signer Aouar : "C'est impératif pour Arsenal de le recruter"

La légende du club veut que l'entraîneur des Gunners conclue un accord pour le milieu de terrain français avant la fermeture du mercato le 5 octobre.

Ian Wright dit qu'il est "impératif" qu' fasse venir Houssem Aouar car la star lyonnaise peut aider à nourrir la ligne d'attaque des Gunners. Arsenal a intensifié sa poursuite d'Aouar au cours de la semaine dernière à l'approche de la date limite du mercato estival, mais les Gunners n'ont pas encore trouvé un accord avec l'Olympique Lyonnais. Le président du club français a insisté sur le fait que le milieu de terrain ne serait pas vendu pour moins de 40 millions d'euros, et a confirmé lundi avoir déjà rejeté une "offre timide" des Gunners.

Mikel Arteta a refusé de se mouiller concernant le dossier Aouar après avoir vu son équipe perdre 3-1 contre à Anfield, mais a fait allusion à une fin frénétique de la fenêtre de transfert lorsqu'il s'est adressé aux journalistes après le match. Arsenal n'a réussi que quatre tirs contre les 21 des Reds à Anfield et a eu du mal dans la transition entre la défense et l'attaque tout au long des 90 minutes, ce que Wright a identifié comme une préoccupation majeure pour son ancien club.

"Arsenal a besoin d'un joueur créatif comme Aouar"

L'article continue ci-dessous

L'ancien attaquant des Gunners pense qu'Aouar est capable de résoudre les problèmes de fluidité d'Arteta au milieu du terrain et espère qu'un accord sera finalisé avant le 5 octobre : "C'était comme si un match d'entraînement pour Liverpool contre Arsenal disait que vous pouvez essayer de sortir, mais nous allons vous presser", a déclaré Wright à Productions après la défaite à Anfield. "Vous pouvez voir que dans l’équipe de Liverpool, tout le monde peut avancer parce qu’Arsenal partait de si loin, mais ce qui était évident pour moi, c’était que nous n’avions pas cette personne au milieu de terrain qui était suffisamment à l’aise avec le ballon jusqu’à ce que Ceballos arrive".

Plus d'équipes

"Arsenal de quelqu'un à qui ils peuvent passer le ballon, qui est à l'aise pour le recevoir avec quelqu'un sur le dos, qui peut l'éliminer, qui peut faire tourner le ballon. À partir de là, Arsenal peut jouer mais nous ne pouvons pas faites cela pour le moment. C’est pourquoi il est impératif que nous obtenions Aouar de . C’est quelqu'un qui peut prendre le ballon et faire avancer les attaquants. Vous avez vu les occasions que Ceballos a créées quand il est entré, c’est ce dont Arsenal a besoin", a ajouté l'ancien attaquant d'Arsenal.

La légende d'Arsenal dit qu'Arteta a transformé l'équipe en une équipe beaucoup plus organisée, mais il ne peut pas les voir défier à nouveau l'élite à moins qu'un joueur de la qualité d'Aouar ne soit recruté cet été : "Ce que nous avons vu, c'est qu'Arsenal peut maintenir le 3-1, mais avant qu'Arsenal ne s'effondre vraiment sous Unai Emery et dans les dernières étapes sous Arsène Wenger", a déclaré Wright. "Ils sont tellement plus organisés maintenant, mais avec l'organisation, ils ont besoin des bons éléments. S'ils ne peuvent pas avoir ce joueur, c'est ce qui va se passer. Nous pouvons battre des équipes comme , mais quand c'est ce type d'équipe (Liverpool), vous verrez Arsenal lutter".