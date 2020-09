Arsenal, Arteta évoque la piste Aouar

L'entraîneur des Gunners a refusé de faire la lumière sur les possibles allées et venues au club, mais pense que la fin de mercato sera agitée.

L'entraîneur d' , Mikel Arteta, s'attend à une fin de mercato chargée, mais n'a eu aucune mise à jour concernant le dossier Houssem Aouar, le milieu de terrain de l'OL étant annoncé dans le viseur d'Arsenal depuis plusieurs jours. Les Gunners ont été fortement liés à un transfert de la star lyonnaise Aouar avant la clôture du mercato le 5 octobre, le président du club de , Jean-Michel Aulas, décrivant leur offre récente pour l'international français comme timide.

Aulas a également fixé une date limite pour tout transfert d'un joueur de sur le départ, indiquant qu'après le 2 octobre il n'y aurait plus aucune vente à l'OL, cette stipulation s'appliquant également à Houssem Aouar et à Memphis Depay. Interrogé sur le cas Houssem Aouar après la défaite 3-1 en contre lundi, Arteta n'a eu aucune mise à jour, mais il a prédit une fin frénétique de la période de transfert.

"Nous n'avons aucune nouvelle sur les nouveaux joueurs et non plus sur les joueurs qui pourraient quitter le club de football", a déclaré Arteta lors d'une conférence de presse. "Il reste une semaine, je pense que ça va être une semaine très occupée pour les autres clubs car peu d’affaires ont été faites. Voyons ce qui se passe. Je pense que ce sera chargé pour la Premier League. Chargé pour nous, mais je ne sais pas comment cela va se passer".

Lyon réclame plus de 40 millions pour Aouar

Les Gunners ont été liés à deux milieux de terrain tout au long de la fenêtre de transfert : Aouar et Thomas Partey, mais ils ne semblent pas plus proches que cela de signer l'un des deux. Aulas a rejeté la dernière offre d'Arsenal pour Aouar, âgé de 22 ans, et a suggéré que l'Olympique Lyonnais ne se séparerait pas de son joyau issu de son centre de formation pour moins de 40 millions d'euros.

Interrogé au micro de Canal + si Arsenal avait fait une offre pour Houssem Aouar, Jean-Michel Aulas a répondu : "Il y avait une offre timide. Nous avons eu l'impression qu'ils ne considéraient pas le fait qu'il s'agissait d'un joueur de l'équipe de . Donc, c'était une offre qui ne nous a même pas incités à envisager de faire une vente". Le journaliste a poursuivi en demandant combien Aulas voulait pour Aouar - peut-être 40 millions d'euros ou 50 millions d'euros.

"C'est certainement plus que le premier chiffre que vous avez mentionné", a répondu le président de l'OL, Arsenal est désormais prévenu et sait ce qui lui reste à faire si Arteta désire réellement pouvoir compter sur les talents d'Houssem Aouar cette saison. Après avoir commencé la saison de Premier League avec des victoires contre et , la défaite d'Arsenal contre Liverpool était leur première de la saison en championnat et ils occupent la cinquième place du classement.