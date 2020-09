Aubameyang invite Aouar à rejoindre Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur d’Arsenal, a indiqué qu’il serait très heureux de voir Houssem Aouar débarquer à l’Emirates Stadium.

Le Lyonnais Houssem Aouar est actuellement cité comme possible transfuge d’ . Une rumeur qui alimente les journaux, et qui logiquement est arrivée aux oreilles des joueurs de l’équipe londonienne. Et il y en a parmi eux qui est particulièrement excité par la perspective d’évoluer au côté du néo-international français.

Pierre-Emerick Aubameyang, la star de l’équipe, s’est confié à Canal+ pour dire qu’il serait heureux d’accueillir le milieu offensif des Gones dans la capitale anglaise. « C’est un très bon joueur. J’espère on aura la chance d’avoir ce type de joueurs dans le club, je suis sûr qu’il pourra beaucoup nous apporter. J’espère qu’il viendra même si c’est un Lyonnais », a-t-il déclaré.

Il reste dix jours avant la fermeture du mercato. Jusque-là, Arsenal n’a proposé que 35M€ pour l’ancien Bleuet. n’est pas contre l’idée d’un transfert, mais il attend une indemnité beaucoup plus conséquente. Ce dimanche, le président Jean-Michel Aulas a indiqué qu’il espérait entre 40 et 50M€ pour son protégé.

Aubameyang croit dans le projet d’Arteta

Aubameyang veut voir son équipe se renforcer, après avoir lui-même lié son avenir à celui des Gunners. Le Gabonais croit à ce projet, et il l’a prouvé en déclinant une approche du cet été. « Il y avait plusieurs offres, notamment du Barça, mais aussi d'autres clubs. Ma priorité était de rester pour deux raisons: la première est le coach, Mikel Arteta, car nous avons beaucoup parlé pendant le confinement, nous étions à la maison et avons parlé plusieurs fois et il m'a convaincu, notamment par rapport au projet. Et bien sûr, deuxièmement, c'est l'amour que je reçois des fans et des gens du club. Depuis que je suis ici, j'ai été traité comme l'un des leurs, et comme je suis l'un des leurs, je vais rester ici, c'est aussi simple que cela ». Pour rappel, Aubame a prolongé de 3 ans avec la formation londonienne.