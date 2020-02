Woodward : "Manchester United vise de la cohérence et de la qualité dans ses transferts"

Après avoir fait venir Bruno Fernandes et Odion Ighalo en janvier, le chef du recrutement des Red Devils a promis que d'autres viendraient cet été.

est toujours en quête de renouveau et d'un retour au sommet du football anglais. Pour parvenir à réaliser cette quête, les Red Devils ont enregistré le recrutement de Bruno Fernandes cet hiver, une nouvelle pierre à l'édifice mancunien pour revenir au premier plan. Présent face aux fans de Manchester United lors d'une convention trimestrielle des supporters, Ed Woodward, vice-président et chargé du recrutement de Manchester United, régulièrement critiqué, a commenté la récente politique des transferts des Red Devils promettant ne pas s'arrêter en chemin avec d'autres renforts à venir l'été prochain.

"Notre processus de recrutement se concentre sur l'analyse et la sélection des joueurs au cours d'une saison, en vue du mercato d'été suivant. Dans le cadre de la reconstruction, nous voyons cet été à venir comme une occasion importante. Les investissements dans les joueurs n'ont pas manqué au cours des dernières années, avec plus de 260 millions de dollars dépensés depuis que Ole est devenu entraîneur", a expliqué le vice-président des Red Devils.

"La priorité est de rejouer le titre en et en C1 régulièrement"

L'article continue ci-dessous

"Notre objectif est de continuer à assurer de la cohérence et de la qualité du recrutement. La signature de Bruno Fernandes et le retour des joueurs clés après une blessure seront un coup de pouce pour Ole Solskjaer et l'équipe alors que nous allons disputer la seconde moitié de la saison. Nous restons en lice en et en , ainsi que la qualification pour la Ligue des Champions, il y a donc encore beaucoup de choses à jouer", a ajouté Ed Woodward.

Plus d'équipes

Le dirigeant anglais est confiant pour la suite : "En tant que club et conseil d'administration, nous reconnaissons que nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. C'est la priorité absolue de tous les membres du club de nous remettre à l'épreuve régulièrement pour les titres de Premier League et la . Bien que les progrès ne soient pas toujours fluides, tout le monde dans le club est concentré et déterminé à jouer son rôle pour aider à atteindre ces objectifs".

"Le département du recrutement travaille sur un plan et une philosophie claire, avec Ole Gunnar Solskjaer et son staff d'entraîneurs. Notre objectif est d'apporter une combinaison d'expérience et les meilleurs jeunes joueurs ayant un potentiel pour se développer davantage, fusionnant les diplômés de notre centre de formation avec des recrues de haute qualité", a conclu le vice-président de Manchester United.