Video - Des fans de Man Utd attaquent la maison d’Ed Woodward !

Scène désolante à Manchester, où des supporters de United ont attaqué la maison du vice-président exécutif, Ed Woodward.

n’arrive plus à retrouver son lustre d’antan. Et pour une majorité de supporters, la faute revient à Ed Woodward, le vice-président exécutif soutenu par les propriétaires, la fameuse famille Glazer. Mais pour manifester leur mécontentement, les fans sont allés trop loin.

Ce vendredi, une vidéo qui date du 28 janvier a fait le tour des réseaux sociaux et elle fait froid dans le dos. Sur celle-ci, on voit effectivement plusieurs fans mécontents en train de jeter des objets pyrotechniques… dans la propriété de Woodward, qui n’était heureusement pas présent selon nos informations. Sa famille non plus.

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy — Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020

Sur les réseaux sociaux, le club a immédiatement réagi pour condamner l’accident. «Nous avons eu connaissance d’un incident à l’extérieur de la maison d’un dirigeant du club. Nous espérons que tout le monde sera derrière nous dans notre collaboration avec la police pour identifier les coupables. Ces derniers seront évidemment bannis de tous les évènements du club à l’avenir», a écrit MU dans un communiqué.

Des chants hostiles contre Woodward en

Cet évènement intervient quelques jours après la qualification des Red Devils en FA Cup face à Tranmere Rovers. Lors de cette rencontre, les fans n’avaient pas caché leur mécontentement avec plusieurs chants (très) hostiles envers Woodward. Exprimer sa colère est une chose, mais mettre en danger la vie d’autrui en est une autre…