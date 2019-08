Wolverhampton - Manchester United (1-1), Pogba et MU calent face aux Wolves

Après leur belle démonstration contre Chelsea, les Red Devils ont dû se contenter du minimum face aux Wolves ce lundi. Paul Pogba a raté un pénalty.

n'a pas réussi à imiter et en remportant ses deux premiers matches de championnat. Impressionnants il y a huit jours contre Chelsea, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer l'ont été beaucoup moins ce lundi sur le terrain de . Le partage des points concédé était parfaitement logique.

Les Red Devils ont donc laissé échapper leurs premiers points de l'exercice. Pourtant, ils avaient bien commencé en faisant une entame de match intéressante et en ouvrant le score dès la 27e minute. Anthony Martial, titulaire une nouvelle fois aux avant-postes, a donné l'avantage aux siens en convertissant une sublime passe de Marcus Rashford. Cela faisait 1-0 et on pensait alors les visiteurs se diriger vers un succès tranquille.

C'était sans compter sur le manque d'entrain qui les a caractérisés par la suite. Se reposant sur leur maigre avantage, les Mancuniens n'ont pas jugé utile de poursuivre sur leur lancée et essayer d'enfoncer le clou. Une suffisance qui ne pouvait rester impunie. Surtout face à une équipe de Wolverhampton joueuse et qui ne s'est pas laissée abattre par le but encaissé.

3 - Wolves are the first to team to come from behind and avoid defeat in three consecutive @premierleague games against Manchester United. Dogged. #WOLMUN pic.twitter.com/8oyWjGQWRf — OptaJoe (@OptaJoe) August 19, 2019

Rui Patricio frustre Pogba

Au retour des vestiaires, les locaux ont commencé à mettre progressivement la pression sur les buts gardés par David De Gea. Et après une première tentative manquée par Raul Jimenez (54e), Ruben Neves a réussi à égalisé en faveur des siens en plaçant un superbe tir de l'extérieur de la surface (55e, 1-1). Le ballon a fini au fond avec l'aide de la transversale. La joie des Loups a été gâchée par le recours intempestif à la VAR, mais l'arbitre a fini par prendre la bonne décision et valider la réalisation.

À 1-1, les débats se sont de nouveau équilibrés. Et MU aurait pu reprendre rapidement l'avantage. A la 68e minute, un pénalty a été accordé aux Red Devils suite à une faute sur Pogba dans la surface.Le Français a voulu se faire justice lui-même, mais Rui Patricio est parti du bon côté et a neutralisé le tir. Le Français et MU ont donc manqué le coche. Et après avoir frôlé la victoire, ils ont bien failli essuyer une fâcheuse défaite. À la 82e minute, sans un excellent arrêt de De Gea sur une reprise de Jonny, les trois points auraient été pour les locaux.