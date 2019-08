Manchester United - Chelsea (4-0), Pogba et les Red Devils écœurent les Blues

Avec un Pogba des grands jours, le MU de Solskjaer a frappé fort ce dimanche en écrasant Chelsea (4-0) à Old Trafford.

1e journée de

- : 4-0

Buts : Rashford (18e s.p., 67e), Martial (65e), James (81e)

Il est bien sûr inutile de tirer trop de conclusions au bout d'une journée du championnat, mais difficile de ne pas être admiratif devant la victoire glanée par Manchester United ce samedi devant Chelsea. En mariant un froid réalisme aux avant-postes à une solidité à toute épreuve derrière, l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer a infligé à Frank Lampard sa première grosse déroute en tant que manager des Blues. Le score final apparait légèrement sévère, mais il illustre également l'efficacité dont ont fait preuve les Mancuniens, dans le sillage d'un Paul Pogba impressionnant.

Un Pogba exceptionnel

Ceux qui se posaient des questions quant à l'aptitude de Pogba à rester concentré sur son sujet malgré les rumeurs de départ qui l'entourent ont été rassurés. L'international tricolore a non seulement répondu présent, mais il a aussi livré l'une de ses prestations les plus abouties sous la tunique rouge. Omniprésent dans l'entrejeu, il a été le catalyseur de toutes les offensives des siens, tout en veillant à réguler habilement le jeu. Un rendement étincelant qu'il a agrémenté par deux passes décisives.

À l'entame du dernier tiers de la partie, et alors que son compatriote Anthony Martial venait tout juste de planter le but du 2-0 en conclusion d'un remarquable contre mancunien, "La Pioche" a délivré un caviar à Marcus Rashford, parti ensuite défier et battre tranquillement le portier des Blues (67e, 3-0). Puis, dans la foulée, c'est au jeune rentrant Daniel James qui l'a délivré un "assist" après une percée plein axe et le jeune transfuge n'avait alors plus qu'à conclure.

Chelsea a manqué de bol

Ça faisait 4-0 et la pilule était assurément dure à avaler pour les Blues. Certes, ils se sont retrouvés derrière au tableau d'affichage dès la 18e minute suite à une faute de Kurt Zouma dans la surface et qui a débouché sur un pénalty de Rashford. Mais, jusqu'à ce naufrage au cœur du deuxième acte, ils s'étaient montrés à la hauteur du rendez-vous. Dans le contenu, et alors que les deux Français de l'équipe (Olivier Giroud et N'Golo Kanté) ont démarré sur le banc, il y avait des choses très encourageantes et rien ne laissait présager une correction aussi lourde.

Jouant sans complexe, Chelsea aurait même pu se retrouver devant si la réussite ne l'avait pas fui sur les tentatives de Tammy Abraham (4e) et d'Emerson (40e). Les montants avaient neutralisé ces alertes. Au retour des vestiaires, il y a aussi eu une belle parade de De Gea pour empêcher Emerson (56e) de rétablir la parité.

Au final, c'est donc le réalisme mancunien qui a fait la différence dans cette partie. Le réalisme est aussi le talent hors norme de Pogba. Chelsea ne possède plus dans ses rangs un élément aussi brillant et cela s'est largement vu. MU, de son côté, peut se féliciter d'avoir un tel joyau, mais aussi prier pour qu'après le 2 septembre prochain l'international tricolore fasse encore partie de son effectif.