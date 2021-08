Wilshere : "Comment j'explique à mes enfants que personne ne veut de moi ?"

Grand espoir du football à son poste à ses débuts, l'ancien milieu d'Arsenal n'a reçu aucune proposition pour rejoindre un club cet été.

Jack Wilshere s'est ouvert davantage sur ses difficultés à trouver un nouveau club, l'ancienne star d'Arsenal admettant qu'il ne comprend pas pourquoi aucune équipe n'a fait le nécessaire pour le recruter.

Le milieu de terrain a passé du temps à West Ham et à Bournemouth après avoir quitté les Gunners en 2018, mais il n'a pas réussi à s'intégrer dans les plans à long terme de ces deux clubs.

Aujourd'hui, avec 34 sélections en équipe d'Angleterre à son actif et à peine 29 ans, le voilà agent libre et il a du mal à comprendre pourquoi il n'attire pas l'attention.

"Aujourd'hui, je courais autour d'une piste d'athlétisme et j'avais du mal à imaginer que je serais ici à ce stade de ma carrière", a déclaré Wilshere à The Athletic à propos de sa situation actuelle, obligé de s'entraîner seul pour tenter de rester en forme.

"Mes enfants sont à un âge où ils comprennent. Surtout Archie, qui a neuf ans. En fait, il a des conversations avec moi, il me dit : 'Et la MLS ?' ou 'Pourquoi tu ne joues pas en Liga ?'.

"Et c'est difficile de lui expliquer. Il me dit : 'Comment se fait-il qu'aucun club ne veuille de toi ?'. Je ne sais pas. Mais comment lui expliquer cela ?

"Quand je sors, les gens me reconnaissent. Le plus difficile, c'est d'essayer d'expliquer quand on me demande : 'Pourquoi ne signez-vous pas dans un club en Angleterre ? Je leur réponds : Personne ne veut de moi', et ils n'arrivent pas à comprendre."

Ayant passé toute sa carrière dans son pays natal, Wilshere dit qu'il a élargi ses horizons en ce qui concerne l'endroit où il exercera son métier, espérant qu'un changement de pays l'aidera à échapper à la réputation d'avoir un long historique de blessures - tout en insistant sur le fait que c'est maintenant derrière lui.

Il a déclaré : "J'ai déjà dit que je suis ouvert à l'idée d'aller à l'étranger. En fait, je veux probablement aller à l'étranger. Je veux essayer quelque chose de différent.

"Prendre un nouveau départ quelque part où les gens, les clubs, les fans ne penseront pas, 'Oh, c'est Jack Wilshere. Il va se blesser aujourd'hui', ou 'Il va jouer cinq matches et c'est tout... un investissement inutile'.

"J'ai un peu l'impression que la porte de ce pays s'est refermée sur moi. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est à cause de l'historique des blessures et des références que les gens obtiennent. J'ai l'impression que c'est injuste.

"La dernière fois que j'ai eu une blessure, c'était en janvier 2020. Tout le monde pense, 'Oh, sa cheville, sa cheville'. Ce n'était pas ma cheville. J'ai eu une hernie, qui est une blessure standard. Mais je me suis reconstruit et j'avais une très bonne base de forme physique.

"Mon prochain transfert n'a rien à voir avec le fait de devoir gagner de l'argent. Il s'agit du sentiment que j'ai en moi, et je ne parle pas seulement de l'époque où j'étais enfant, où j'aimais le football. C'était les premiers jours à Arsenal, quand j'aimais jouer, quand j'aimais aller jouer à l'Emirates. Il s'agit d'essayer de retrouver ce sentiment d'avoir quelque chose pour lequel se battre."